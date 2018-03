FESFUT pidió ser sede de mundial de fútbol playa

Lee también

Jorge Rajo, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), manifestó que solicitaron ante la CONCACAF postularse como candidato sede para organizar, en los próximos años, un Mundial de fútbol playa en nuestro país.Rajo está en Bahamas como delegado de la selección salvadoreña y dijo que ya han expresado su deseo de organizar una justa de esta magnitud.“En una reunión de CONCACAF hemos propuesto hacer (organizar) un Mundial. Ya tuvimos la prueba de un Premundial, tenemos el apoyo del Gobierno y especialmente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), tenemos dos estadios que son muy factibles para poder organizar un Mundial”, declaró Rajo.Lea tambien El Salvador vencio a Panama en premuldial de plata El Salvador organizó el Premundial de la CONCACAF en 2015, en la Costa del Sol, que fue la cuarta sede en esta competencia regional tras Costa Rica, México y Bahamas. “Hay interés de organizar otro Premundial de la CONCACAF, todos saben que el fútbol playa es nuestra carta de mayor presentación”, concluyó el pope.APOYO DEL GOBIERNOJorge Quezada, presidente del INDES quien se encuentra de misión oficial en Bahamas gestionando la organización futura de torneos internacionales en el país, dijo que “buscamos la forma de llevar torneos a nuestro país, que le den el prestigio aprovechando de que tenemos dos estadios lindos”.“Ya tuvimos una experiencia de eliminatoria, esto le va bien al país si logramos conseguir estos torneos internacionales. Apoyamos la candidatura de El Salvador para organizar eventos, siempre apoyamos a esta selección, le tenemos fe”, agregó.Mientras que Iñaki Uribarri, jefe de prensa de la Beach Soccer Worldwide, expuso que todavía no se define la sede del próximo Premundial de la CONCACAF ni la del próximo Mundial FIFA. Dijo que todos los esfuerzos están concentrados en el momento por Salir bien del Premundial de Bahamas y del Mundial que se realizará entre finales de abril e inicios de mayo.“Todavía no está definido, pero es un proceso que iniciaremos en breve, siempre trabajando con la CONCACAF, el estandarte es CONCACAF, nosotros siempre estamos para apoyar, todavía no hay sede ni fecha definida”, aseguró Uribarri.Aclaró que “todo depende del interés y funcionamiento de las federaciones interesadas, cuanto antes se concrete una propuesta, un interés real y factible, se podrá certificar cuál es la sede, pero es algo que depende de la velocidad de las federaciones y luego del acuerdo con CONCACAF”.