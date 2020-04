FESFUT podría reconsiderar la decisión en el juego entre Jocoro y Platense

El presidente de la primera división Samuel Gálvez dijo que habló con su homólogo de la FESFUT Hugo Carrillo sobre los fallos federativos que se dieron a finales del marzo a causa de la crisis sanitaria causada por el coronavirus.

Según Gálves, Hugo Carrillo dijo que podría venir una reconsideración de los fallos en los que se dio el título de campeón de liga al Once Deportivo y se dispuso que Jocoro vaya a un juego de repechaje por la permanencia en la primera división ante Platense, campeón de la segunda división en el Apertura 2019.

En un programa deportivo de televisión nacional, Hugo Carrillo puso en relieve la posibilidad de reconsiderar esas decisiones relacionadas con Once Deportivo, Jocoro y Platense, pero dejó claro que será posteriormente. Habrá que esperar que el Comité Ejecutivo de la FESFUT se reúna para analizar esos casos.

Gálvez insistió que de momento el juego extra entre fogoneros y viroleños sigue en pie, pero no descarta que pueda haber un cambio de opinión por parte de la FESFUT. Al momento de decidir que el Once Deportivo era campeón, el presidente de la Federación Hugo Carrillo dijo que luego de que pasara esta pandemia, se iba a determinar la sede y fecha para ese compromiso.

"La segunda división está pidiendo que se declare campeón a Platense de este torneo, así como se declaró campeón al Once Deportivo. Tienen sus argumentos. La segunda división se pregunta cómo fue posible que en primera división se declare campeón al Once Deportivo, que en el Apertura 2019 terminó en último lugar y no sea lo mismo para Platense, que fue campeón de segunda división en diciembre 2019 y ahora fue el primer lugar de su grupo en el último torneo. Entonces, no tiene lógica esa posición (de FESFUT)", externó Gálvez.

CONCACAF

Por otra parte, El Gráfico conoció que personeros de la CONCACAF que trabajan en la puesta en escena de la Liga CONCACAF pidieron a la dirigencia de FESFUT que expliqué cómo se designó campeón a Once Deportivo y por consiguiente, su designación para ser uno de los tres representantes de El Salvador en el torneo regional que iniciará a finales de julio de 2020.

Por ahora, solo Alianza tienen asegurado su puesto en ese certamen tras ser campeón en el Apertura 2019. Luego FAS, que estaría en la competencia internacional por ser subcampeón en ese torneo que terminó en diciembre de 2019. Luego quedaría pendiente la confirmación de Once Deportivo, designado campeón en el Clausura 2020.