FESFUT prohíbe ingresar bombos y pancartas al Quiteño

La Comisión de Seguridad de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) decidió que las barras organizadas de FAS y Santa Tecla no podrán ingresar bombos, pancartas y papel contometro al estadio Óscar Alberto Quiteño, en el encuentro de vuelta de semifinales entre tigrillos y pericos como medida drástica tras la quema de pólvora realizada ayer en el estadio Atlético Las Delcicias.

"Unánimemente se acordó que para el próximo partido en Santa Ana entre FAS y Santa Tecla habrán prohibiciones. No van a poder entrar instrumentos, ni bombos, ni pancartas, ni papel cortometro; habrá un registro muy minucioso en cuanto al ingreso de aficionados, principalmente por quienes acompañan a FAS y Santa Tecla", Hugo Carrillo presidente de la FESFUT.

Enlace conferencia de Prensa Comisión de Seguridad de Escenarios Deportivos para juegos semifinal y final de .@primerafutboles , Segunda , Tercera División de Fútbol Profesional

https://t.co/iu6k6PcyQe pic.twitter.com/MV6Vv5z98B — FESFUT (@fesfut_sv) December 13, 2019

Estas medidas se tomaron tras culminar la reunión de la comisión de seguridad de la FESFUT, quienes este viernes se reunieron con los presidentes de los equipos semifinalistas de la primera, segunda y tercera división.

Hugo Carrillo, quien aperturó la conferencia de prensa, agregó tras el anuncio de las medidas "el fútbol es para que nos divirtamos, a veces pasan situaciones como la de ayer en la noche donde el árbitro tuvo que detener el juego como consecuencia de que hubo bastante pólvora y humo, eso hizo que muchos niños, salieron afectados en un momento de esa quema, eso no es saludable y como medida drástica se tomará para el partido de FAS - Santa Tecla".

#LMF | La afición de FAS ingresó pólvora haciendo imposible la visión del partido, que se encuentra detenido @elgraficionado. pic.twitter.com/ei2ZwE9bce — Josué Valiente Rendón (@JosueValiente47) December 13, 2019

Por su parte, Juan Pablo Herrera, presidente de la comisión de seguridad, ratificó el castigo a las barra organizada de FAS y además, lamentó que el castigo de este incidente ocurrido ayer, se lleve de paso al equipo local Santa Tecla.

"No queremos afectar a ningún dirigente o grupo de animación, pero no entienden que las leyes están ahí para que se cumplen y al final se dan incidentes. El día de ayer vivimos algo grave porque Santa Tecla, que no tiene nada que ver, será castigado siendo local", dijo Juan Pablo Herrera, presidente de la Comisión de Seguridad de la FESFUT.

