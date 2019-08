FESFUT revela nómina y espera respuesta del LAFC para confirmar a Zelaya

Rodolfo Zelaya está cerca de regresar a la selección, pero aún no aparece en la nómina oficial que reveló la FESFUT ya que una fuente oficial dentro de la Federación confirmó a este medio que Los Ángeles FC no ha dado respuesta sobre la convocatoria del delantero salvadoreño para los juegos de Liga de Naciones ante Santa Lucía y ante República Dominicana.

FESFUT no ha recibido una confirmación por parte del equipo de la MLS y mientras no haya una confirmación, el jugador no fue incluido en la nómina final.

De esta forma, la convocatoria en ataque está con Bryan Paz (FAS), Denis Pineda (Santa Clara), que vuelve a ser tomado en cuenta luego de quedar fuera en la pasada Copa Oro; Juan Carlos Portillo y el legionario Nelson Bonilla.

Este es el resto de jugadores que están convocados para el próximo 2 de septiembre: