FESFUT suspende convocatoria, pero mantiene el partido ante Honduras

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) dio su posición después de la inesperada renuncia del técnico Jorge Rodríguez para dirigir el partido amistoso de la selección salvadoreña contra Honduras del 2 de junio. La entidad dejó sin efecto la convocatoria de jugadores hecha por “el Zarco”, pero mantiene la disponibilidad de asistir al compromiso, que es el próximo viernes en Houston, Estados Unidos.

Rodríguez justificó su decisión de retirarse porque “se convenció que los cambios que esperaba en la interna del balompié no se realizarán”.

Sobre ello, Hugo Carrillo dijo que ya hay una persona encargada de la logística y chequeo de documentación de algunos jugadores para hacer una nueva convocatoria y que la darían a conocer en los próximos días.

“Somos respetuosos de la decisión tomada por el profesor Rodríguez y les decimos a los jugadores convocados que se suspende dicho llamado. Será hasta la otra semana cuando determinemos al nuevo técnico y la nueva convocatoria”, expuso Carrillo.

“Momentaneámente queda suspendida la convoctoria y el cuerpo técnico que venga tendrá que decidir. Quedan 204 jugadores y que están a la disposición que son profesionales”, recalcó Carrillo.

¿ADVERTENCIA PARA LOS JUGADORES?

Acerca de la nueva convocatoria, Carrillo es optimista y dijo que no teme que los jugadores se resistan a vestir la azul y blanco.

"Habría que tener el panorama luego de la nueva convocatoria para saber si se hace o no uso de lo que expresa el artículo de los Estatutos del Jugador. Existe ese artículo donde los jugadores están obligados a atender algún llamado para la selección, pero no deseo hacerlo ver como una amenaza, no quiero formar un ambiente de amenaza, no es nuestra idea hacerlo, pero sí hay responsabilidades que hay que acatar", sostuvo Carrillo.

Y sanjó la polémica con Rodríguez. “En relación a la colaboración de Jorge Rodríguez y el cuerpo técnico del Alianza, debo decir que fue producto de la petición de éste Comité al licenciado Lisandro Pohl. El promotor del juego entregaba 30 mil dólares como adelanto, pero aclaro que Alianza solo prestaba al cuerpo técnico y no recibiría nada económico".

Finalizó diciendo que no tiene problemas con Rodríguez: "Mi relación con el profesor Rodríguez la considero de respeto. Nunca hubo cosas de irrespeto entre el profesor Rodríguez y mi persona. No tengo problemas con él. Si el profesor Rodríguez tiene algún problema conmigo será algo personal, pero nunca he tenido un roce con él". Y subrayó que hay "sectores que le están haciendo daño al fútbol".