FESFUT y Liga Mayor analizan tomar acciones tras disturbios en el Firpo - Audaz

Guillermo Figueroa, presidente de la primera división de fútbol profesional, explicó que los disturbios que ocasionaron aficionados del Firpo luego de la derrota ante Audaz, ayer sábado 11 de agosto en el estadio Cuscatlán, serán punto de agenda en la reunión que sostendrán este lunes y que está decidido que tomarán acciones.

“He visto algunos videos. No sé que pasó al dejar entrar a esta gente a Platea, cómo que falló la coordinación de la seguridad. Con violencia al final no llegamos a nada. Es bien complicado y lo que va a pasar es que ni los directivos van a a querer llegar al estadio. No son verdaderamente hinchas del equipo, sino gente que quiere resolverlo con violencia”, expresó Figueroa.

Un grupo de aficionados del Luis Ángel Firpo invadió la zona de platea del estadio Cuscatlán luego de la derrota por 2-0 de su equipo ante el Audaz, en la tercera fecha del torneo Apertura 2018.

Las imágenes mostraron a un joven aficionado encarando a los aficionados pamperos y todo terminó en golpes. Después reaccionó la Policía Nacional Civil, pero ya fue tarde.

“Teníamos días de no tener incidentes y ahora pasa esto con la barra y la directiva del mismo equipo. Es bien complicado. Las sanciones las pone la FESFUT y el lunes tocaremos el tema con ellos. La liga sí vela por la seguridad de los estadios y tenemos que ver cómo mejoramos para que no se vuelva a dar. Esto no es beneficio para el fútbol”, dijo el dirigente.

Juan Pablo Herrera, vicepresidente de la FESFUT y presidente del Audaz, también dijo que analizarán las acciones.

“Tenemos que analizar esto como liga y como Comité Ejecutivo, esto no puede suceder. Si estamos con esta limitante y esta situación la gente cómo va a venir al estadio”, dijo el dirigente.

Herrera lamentó que agentes de la PNC no hayan intervenido ante la golpiza que le dieron a un aficionado. “Vamos a convocar al director de la PNC y la pregunta es por qué no actuaron cuando casi estaban asesinando a un joven. Yo les gritaba que actuaran, no sé cuál es la orden que tenían”, agregó Herrera.