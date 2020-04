FIFA ordenó a Firpo pagar montos atrasados a los colombianos Juan Vélez y Alonso Umaña

Desde junio de 2019, luego de que Firpo descendiera a segunda división, tras perder ante Alianza su último de liga en el Clausura 2019, los jugadores colombianos, Alonso Umaña y Juan Vélez, demandaron a los toros en los tribunales de la FESFUT y FIFA. Fue la segunda instancia la que respondió más pronto que tarde a los dos suramericanos.

En plática con EL GRÁFICO, desde Medellín, Colombia, Vélez dijo que a través de su abogada, radicada en Suiza, recibió la noticia de que FIFA había setenciado a Firpo en los casos de Vélez, que reclama dos meses y medio de salario, y Umaña, quien exige cuatro meses de labores.

"Para que Firpo vuelva a participar en el fútbol profesional de El Salvador tendría que pagarnos a nosotros, porque FIFA ya lo sentenció", explicó Vélez, desde su confinamiento en tierras cafeteras, debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Vélez dijo que antes de llevar el caso a escala internacional agotaron todo en lo nacional, pero no vieron un panorama claro y se tuvieron que ir hasta los tribunales de la institución rectora del balompié mundial.

"Primero, antes de llevar el caso ante la FIFA, agotamos todos los recursos de negociación, pero de parte de Firpo nunca huno una intención de pagarnos. Por eso dejamos el caso en manos de nuestra abogada, que trabaja en Suiza (país sede de la FIFA) Nuestra abogada es la que nos informa a nosotros. Si es que ese equipo desea volver a competir debe pagarnos a nosotros. Nosotros le dijimos a los directivos que ya se acercaba el momento de regresarnos a Colombia, pero no hubo respuesta, Nuestra abogada también le pidió a la dirigencia de Firpo que se nos pusiera al día y nunca hubo respuesta", aseguró el atacante colombiano, que solo jugó en el plantel usuluteco en el Clausura 2019.

Por su parte, Umaña, desde Miami, donde guarda cuarentena domiciliaria, secundó las palabras de Vélez . "Me he enterado de que Firpo quiere volver y me alegra mucho, pero antes debe cancelarnos lo que nos debe. FIFA le mandó orden de nuestra sentencia a FESUT y luego ellos se la tuvieron que hacer llegar a Firpo. En esa notificación, FIFA dice claramente que para que Firpo pueda volver (tener nuevo vida federada) debe pagarnos nuestras deudas. Imagino yo que Firpo también tiene otras cuentas pendientes", dijo Alonso Umaña, quien a parte de Firpo jugó para Audaz y Once Deportivo.

En los últimos días se ha conocido de un movimiento para el retorno de Firpo a primera división. Se presume que sería con la categoría que es propiedad de Audaz. Estaría al frente el vicepresidente de la FESFUT, Juan Pablo Herrera, quien todavía tiene saldos pendientes con jugadores de Independiente, equipo que hace un año tomó la categoría de Audaz. Pero para que un representativo de cualquiera de las tres ligas profesionales vuelva a usar el nombre de Firpo deberá cancelar todos los montos que dejó pendiente el equipo taurino desde su ultima participación en primera división, en mayo 2019.