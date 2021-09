Fabián Coito: "Esperamos poder sacar puntos de cada partido"

Fabián Coito, entrenador de la selección de Honduras, definió como "duro" el partido de este domingo contra El Salvador en la segunda jornada de la octagonal de Concacaf y destacó el trabajo colectivo de la azul y blanco que dirige Hugo Pérez.

Advirtió espera un juego totalmente diferente al encuentro ante Canadá.

Para el estratega uruguayo, El Salvador es un equipo con una buena "expresión colectiva", por lo que piensa que las estadísticas de paternidad que tiene Honduras sobre la Azul no determinarán el resultado del domingo.

#Octagonal | Fabián Coito: "Los jugadores lesionados serán probados esta tarde para probar al futbolista y ver si pueden salir mañana".

"Es solo es estadísticas que hacen con respecto al partido, pero que no influyen en lo que va pasar este domingo, así que es un poco de historia de este partido, pero lo que va pasar entre Honduras y El Salvador lo van a escribir los jugadores dentro del campo. No lo tomamos en cuenta", dijo.

Coito espera, sobre todo, que su equipo haga un gran papel ante El Salvador para que producto de ello, la H pueda llevarse puntos del Cuscatlán.

"¿Qué esperamos sacar? Bueno llevar a cabo un buen rendimiento y poder sacar puntos de cada partido de las eliminatorias. Las dos selecciones tenemos la intención de llevarnos los puntos, pero uno lo va lograr y otro no", agregó.

Asimismo, el seleccionador de Honduras calificó a El Salvador como un rival lleno de carácter ante circunstancias adversas, un ingrediente que agrega un poco más de dificultad al partido del domingo en el Cuscatlán.

"Ha cambiado futbolistas de un partido a otro pero tiene respuestas, temperamento, carácter para revertir resultados adversos para sobreponerse a la dificultad y la característica del fútbol salvadoreño ya lo conocemos, o sea que tenemos que lograr una comunión y una combinación que van haciendo una selección fuerte difícil y que cuando juega en su casa sale beneficiada con el apoyo de su gente", puntualizó.

Concluyó que el apoyo de la afición influirá en el desarrollo del partido, pero no se animó a decir que el Cuscatlán sea determinante para el resultado final.

"Yo no me animo a decir que es determinante, es un marco conocido para muchos futbolistas porque ya han jugado acá, ya saben del marco y del entorno. las dificultades que ello genera para cualquier equipo visitante, lo vimos contra Estados Unidos y no es subjetivo, sino objetivo porque lo vimos. La gente ayudó a la selección a sacar fuerzas no sé de donde para mantener o para ganar el partido y eso puede llegar a suceder", finalizó.