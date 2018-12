Fallece Mauricio González, hermano mayor del Mágico

Mauricio González, hermano mayor de Jorge "Mágico" González y quien también fue futbolista nacional, falleció este sábado a sus 76 años.

Pachín, como se el conoció en el ámbito futbolístico, fue campeón con el Atlético Marte en 1968, fue seleccionado nacional y además jugó en equipos como Alianza FC, Platense y también representó al fútbol nacional con un paso por el Xelajú de Guatemala. También estuvo a cargo de la Fundación Mágico González.

La muerte de Pachín causa luto en el balompié nacional e internacional, recibiendo la familia González Barillas muestras de condolencias de equipos como el Atlético Marte y el Cádiz CF, donde jugó su hermano menor, Jorge.

"Pésame por el fallecimiento de Mauricio 'Pachín' González", indicó el Cádiz en sus redes sociales oficiales.

OBITUARIO | Pésame por el fallecimiento de Mauricio ‘Pachín’ González, hermano mayor de Jorge ‘Mágico’ González, a los 76 años. Fue futbolista e internacional absoluto con #ElSalvador. DEP. — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) 15 de diciembre de 2018

El Marte también compartió sus condolencias en su cuenta de Twitter.

Lamentamos profundamente la muerte de Mauricio “Pachin” González uno de los más grandes de la historia de #ElInmortal Atlético Marte.

Gracias Pachin por darnos Alegrías y formar parte de la historia más importante de nuestro club. — CD Atletico Marte (@CDAMarteOficial) 15 de diciembre de 2018

Pachín también fue cercano a la familia de Grupo LPG por los recuerdos que le daban las publicaciones de LA PRENSA GRÁFICA, lo cual recordó en una entrevista especial que brindó a este medio con motivo de su 100 aniversario.

"Mirarme en los periódicos me agradaba porque antes de jugar el técnico del Atlético Marte, que era Isaías Choto, decía que no me colocaba a jugar porque era muy delgado, pero precisamente en esa publicación de LA PRENSA GRÁFICA de 1961 aparezco en contraportada del diario porque anoté dos goles al Juventud Olímpica, incluyendo el primer gol del torneo 1961-1962, lastimosamente perdimos ese partido 4-3 y jamás el profesor Choto me dejó en la banca después de ese partido", comentó, en 2015.

Mauricio González, fuera de la vida deportiva, estaba casado con doña Fermina Hernández y tuvo cinco hijos.