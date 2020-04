Fallece Michael Robinson

Michael Robinson, exfutbolista, presentador y comentarista de televisión, ha fallecido este martes a los 61 años víctima de un cáncer que él mismo anunció que padecía el pasado diciembre, confirmaron a Efe fuentes de su equipo.



"Con tremenda tristeza os comunicamos el fallecimiento de Michael. Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado. Os estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre TAN FELIZ, nunca caminó solo. Gracias", se refleja también en su cuenta oficial de Twitter.



Nacido en Leicester el 12 de julio de 1958, anunció el pasado 17 de diciembre de 2018 que padecía "un melanoma avanzado con metástasis" en una entrevista para el programa "La ventana", de la Cadena Ser, pese a lo cual siguió trabajando como presentador y comentarista.



El pasado día 21 aparecía en dicha cuenta de sus redes sociales un mensaje en el que aseguraba a todo el mundo que seguía "en lucha" y agradecía el "interés y muestras de cariño". "Veo que nunca caminaré solo, os escucho como en Anfield: "You'll never walk alone" Gracias de corazón y mucho ánimo en el confinamiento", señalaba el comunicador, que como futbolista jugó en el Prestyon North End, Manchester City, Brighton, Liverpool, Queens Park Rangers y Osasuna, que llegó también a ser internacional y que tras su retirada se convirtió en uno de los comunicadores y comentaristas de relevancia en el mundo del fútbol principalmente en Canal Plus y la Cadena Ser y acabó en Movistar+.



'Robin', considerado por muchos un genio y una persona llena de vida, se marcha con su Liverpool aún en la cima del fútbol continental pese a que en su última narración, ante el Atlético de Madrid, cayó eliminado en la presente Champions. También con su Osasuna en Primera y con otra de sus grandes pasiones, el Cádiz, camino de recuperar la máxima categoría.



Obviamente, su Osasuna del alma, inmediatamente aseguró que estaban consternados por el fallecimiento: "Su legado siempre permanecerá entre nosotros. Enviamos nuestro más cálido abrazo a sus seres queridos".



"Lloramos la pérdida de nuestro querido Michael Robinson, un campeón de Europa inglés que se enamoró de nuestros colores y nosotros no dudamos en corresponderle. Además, fue consejero de nuestro club. Nunca caminaremos solos porque nunca te olvidaremos", indica el Cádiz.



Su fallecimiento ha causado un tremendo dolor en el mundo del fútbol, del deporte y el periodismo en general porque extendió sus dotes comunicacionales más allá del balompié.



Por ejemplo, la nadadora de sincronizada Ona Carbonell, multimedallista mundial y doble olímpica, no tardó en asegurar que el mundo se despedía "de una gran persona, apasionado del deporte y gran contador de buenas historias".



Los clubes de fútbol, obviamente tras la larga relación de Michael Robinson, inmediatamente expresaron su dolor y cariño hacia la familia, compañeros y amigos.



El Barcelona manifestó su "pesar" por su muerte en un mensaje en el que también destaca que fue "una persona que amaba el fútbol y que supo explicarlo con criterio e ingenio" y recuerda que fue galardonado con el Premio Internacional de Periodismo Vázquez Montalbán en 2018.



El Málaga, así mismo, lamenta la pérdida de un icono y comunicador" y le da las gracias por "hacernos sentir de una manera tan especial este deporte al que amamos tanto. Un abrazo a sus familiares y amigos".

El fútbol le debe mucho, muchísimo, más de lo que imaginamos, a este brillante contador de historias. Una pérdida triste. Un legado inmenso. https://t.co/W4rqYwkX1G — Rodrigo Arias (@rodro77) April 28, 2020

�� 2017

Michael Robinson



"El fútbol en los últimos 25 años ha sido rediseñado por el Barça" ✨



Entrevista completa

▶ https://t.co/QZgJj49sv4 pic.twitter.com/NV5sEuSg0N — FC Barcelona (desde ��) (@FCBarcelona_es) April 28, 2020