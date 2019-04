Fallece el narrador deportivo Arnoldo Batres Milla

Arnoldo Batres Milla, reconocido narrador deportivo, falleció este martes informaron familiares y amigos.

Tío Noldi, como le decían de cariño plasmó su estilo en "Fútbol y más" en radio Cuscatlán y en los micrófonos de YSUCA entre otros programas en su amplia faceta de locutor.

"La mejor experiencia que he tenido en 40 años fue narrar en el Azteca un partido de selección de El Salvador con la selección de México, eso me encanto ver el estadio con 100 mil personas gritando. Eso me llenó de emoción", dijo en 2017 cuando recibió un reconocimiento de la FESFUT por cuatro décadas de trayectoria en el deporte.

Amigos cercanos al narrador informaron que la velación será desde las 10:00 de la mañana en Funeraria La Auxiliadora de esta capital.

A mí sí me gusto la camisa. Bonitos colores de nuestra patria. pic.twitter.com/B93CZvITvl — Arnoldo Batres Milla (@arnoldobatres) 22 de octubre de 2015

Águila y otros equipos dieron el respectivo pésame a los familiares de Arnoldo Batres Milla.