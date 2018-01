Familiares de Raúl García esperan su cuerpo el fin de semana

Amigos y familiares del ex portero Raúl Antonio “Superman” García confirmaron que ha existido atraso para la repatriación desde España de los restos mortales del ex futbolista migueleño y que esperan que a más tardar el fin de semana esté llegando vía aérea desde el Viejo Continente.

“Lo último que supimos es que ha existido un atraso para trasladar los restos de Raúl (García) desde España. No he logrado comunicarme con su hijo (Raúl García junior) para conocer las razones que han existido para dicho atraso, lo único que sabemos es que posiblemente mañana o a más tardar el sábado llegarán sus restos mortales al país”, señaló vía telefónica un allegado de la familia del ex portero nacional fallecido el pasado 11 de enero en Elche, España, víctima de una enfermedad terminal.

El cuerpo del "Superman" serán velado en la funeraria La Auxiliadora.

Raúl García fue figura como portero de Águila y selección nacional en la década de los 80 y 90. Debutó en Universidad de El Salvador en 1984.