Fase de grupos del Mundial 2026 se definiría al estilo MLS antigua

BERLÍN. El ex futbolista holandés Marco van Basten, director de desarrollo técnico de la FIFA, propuso los “shoot outs” como método de desempate durante los Mundiales de 48 equipos que se jugarán a partir de 2026.“Cada equipo tendría cinco intentos. El juez pita y el futbolista corre 25 metros hacia el arco. En ocho segundos debe culminar la acción”, describió el holandés su revolucionaria idea en una entrevista publicada hoy por el periódico deportivo alemán “Sport-Bild”.“Esto es espectacular para los aficionados e interesante para los jugadores. En unos penales, todo acaba en un segundo. En cambio, en los 'shoot outs' hay muchas posibilidades: se puede driblar, disparar, esperar la reacción del arquero. Se asemeja más a una situación de juego”, afirmó Van Basten sobre una modalidad que se aplica ya en deportes como el hockey sobre hielo.La propuesta del ex astro del Ajax y del Milan se utilizaría para resolver situaciones de empate durante los 90 minutos en partidos de la fase de grupos. Ya el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había sugerido la posibilidad de eliminar los empates y definir por penales los encuentros de la primera ronda en el nuevo mega-Mundial.Con el cuestionado nuevo formato de 48 equipos, que se dividirían en 16 grupos de tres selecciones, se pueden generar con frecuencia situaciones de doble o triple empate en las posiciones de cada zona, lo que podría generar confusiones y eventuales acuerdos de resultados. Por ello, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) evalúa distintos métodos para que no haya empates en la fase inicial.Van Basten, quien fue contratado por la FIFA como experto a cargo del análisis técnico y la innovación del juego, también habló de otros cambios que se podrían aplicar en el fútbol. Por ejemplo, que los últimos diez minutos de partido sean de tiempo neto para evitar demoras intencionadas. O que las tarjetas amarillas sean reemplazadas por una salida temporal del campo de juego.Así eran ejecutadas en la Major League Soccer estos tiros de penal. Mauricio Cienfuegos fue uno de los que hizo efectivos los “shoot outs” cuando jugaba para el L.A. Galaxy: