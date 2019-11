Federación no tomará acciones de oficio ante denuncias de acoso en selección femenina

El presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, indicó ayer que cualquier acción que el Comité Ejecutivo tome ante acusaciones de acoso sexual y discriminación en selecciones femeninas se hará siempre y cuando las jugadoras actúen primero.

"Como presidente ya tomé medidas, ya sacamos un comunicado. Si hay una demanda en los organismos jurisdiccionales que tratan ese tipo de temas... Si existiese esa demanda en los tribunales correspondientes, ya es de hecho que son suspendidos los tres (entrenadores) involucrados", expuso.

EL GRÁFICO publicó un reportaje el miércoles en el que seleccionadas de fútbol femenino a nivel mayor señalan a Elmer Guidos, extécnico principal; David Hernández, exauxiliar técnico; y Carlos Cortez, expreparador físico como implicados por supuestos acosos sexuales y discriminación por preferencias sexuales.

Sobre posibles denuncias ante tribunales, Carrillo añadió que "incluso ellos (los acusados) ya lo saben de primera mano, si existe una demanda, pero establecida, no así con números (seudónimos), ellos están suspendidos y lo digo públicamente".

El presidente del Comité Ejecutivo manifestó que ante noticias en las que las jugadoras usan alias para proteger sus identidades, "nosotros enviamos un comunicado bien claro... Hay un reportaje donde se enumera del 1 al 7 (a las seleccionadas denunciantes), pero no hay nombre, ninguna acción, así que vengan y digan 'a mí sucedió esto y esto'".

"Como presidente, ¿cómo puedo distinguir o decir 'es cierto'?", dijo el dirigente, añadiendo que "no debemos de tener temor, las mujeres se merecen todo el respeto, no puede haber ninguna discriminación y no lo voy a permitir, pero tampoco puedo decir 'sí', si no conocemos bien planteada la decisión".