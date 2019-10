Federaciones no honran la ley y no entregan información

A finales de septiembre y por medio de la Oficina de Información y Respuesta (OIR), Grupo LPG solicitó copia de las actas de junta directiva del presente año a siete federaciones deportivas adscritas al Instituto Nacional de los Deportes (INDES); de ellas, todas menos Remo, que no cuenta con asignación presupuestaria desde 2016, reciben fondos públicos.

De este grupo solo las federaciones de Triatlón, Atletismo y Tiro Deportivo cumplieron y enviaron las copias del periodo 1 de enero al 30 de agosto 2019 a la OIR, pese a que están obligadas por la Ley de Acceso a la Información Pública.

Fisiculturismo y Remo no entregaron copias de actas y las de Tenis de Campo y Natación no han entregado las copias completas y tienen prórroga.

DESCONOCIMIENTO DE LEY

En el caso de la Federación Salvadoreña de Físicoculturismo y Deportes Afines (FSFC) denegó la entrega de copia de sus actas, según la OIR.

Según la carta enviada a la OIR, la FSFC alegó que no es una institución pública y solo facilitará información relacionada con el presupuesto asignado por el INDES.

“Solicitamos a la Oficial de Información Pública del INDES que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 literal C de la LAIP, no dé trámite a las solicitudes de información que no tengan nada que ver con el presupuesto otorgado por el INDES a esta Federación en cuanto a la ejecución de sus fondos, ya que reiteramos, no somos funcionarios ni la Federación es una institución pública”, alega la entidad en la misiva.

La carta está firmada por Vladimir Portillo, coordinador general de la Federación Salvadoreña de Físicoculturismo y según indica en otro de sus párrafos, la solicitud de la copia de sus actas de junta directiva “no tiene sentido jurídico”.

ANTECEDENTES

Periodistas de Grupo LPG han ganado varias demandas de esta misma naturaleza que han servido para sentar jurisprudencia al respecto.

En 2015, la Federación Salvadoreña de Tiro Deportivo se vio obligada a entregar sus actas de junta directiva e inventario de armamento entre otros documentos luego que, en la sentencia NUE-201-A-2015, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) dictase que “la información administrativa generada se costea con empleados cuyo salario proviene de los fondos públicos, por lo tanto es de carácter público”.

En carta del 7 de octubre al Oficial de Información de la OIR, la FSFC había solicitado una prórroga para dar la documentación requerida, pero luego, como se ve, cambió de opinión.

La FSFC recibe una asignación presupuestaria de parte del INDES de $60 mil dólares y tiene su sede en el Estadio Nacional Jorge González.

Por su parte, la Federación Salvadoreña de Tenis (FST) pidió a la OIR una prórroga para entregar la copia de las actas de abril hasta agosto, y de la solicitud hecha por Grupo LPG solo entregó copia de enero a marzo de 2019.

En la petición de la prórroga, la FST expuso que su secretario general y responsable de las actas tuvo inconvenientes para enviarlas para su respectiva copia por residir en San Miguel.

Mientras, respecto a la Federación Salvadoreña de Remo, la OIR explica que no recibió fondos del Gobierno desde la gestión de Jorge Quezada y no obtuvo respuesta al requerimiento hecho vía electrónica.

Finalmente, la Federación Salvadoreña de Natación entregó las actas de junta directiva de enero a junio 2019 y recibió prórroga para las de julio a agosto de este año.