Federativos no enviaron carta con denuncia de irregularidades a la FIFA

El vicepresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Juan Pablo Herrera, comentó este miércoles que la carta que afirmó que mandaría a FIFA, hace un mes, denunciando irregularidades en manejo de actas de reuniones y fondos federativos, finalmente no fue enviada.

"A FIFA no se le ha mandado ninguna nota, estamos pendientes ahí. Ojalá que las cosas que se han hecho, negativas, se corrijan, no vamos a estar peleando todo el tiempo, pero siempre voy a mencionar las cosas buenas y positivas que se han hecho como FESFUT", dijo el dirigente del ente rector nacional.

El pasado 14 de octubre, tanto Herrera como el tesorero de la FESFUT, Walter Reyes, manifestaron su descontento ante la forma en que se manejan las actas de reuniones y de acuerdos en temas relevantes, así como la falta de conocimiento sobre informes del uso de fondos.

Aparte de esta unilateralidad en el manejo de la información en la FESFUT, los dos integrantes del comité ejecutivo indicaron que hubo observaciones por parte del Ministerio de Gobernación (un total de 17) y que las mismas ya son de conocimiento del presidente Hugo Carrillo.

"No se ha enviado, estamos pendientes ahí (con la carta), porque sabíamos que se venía este evento (visita de Gianni Infantino a El Salvador), pero sí tenemos que sentarnos y hacer lo mejor que se pueda", agregó.

Esta redacción consultó a Herrera si abordaron con Infantino la problemática al interior de FESFUT, pero aclaró que tampoco se tocó ese punto en la mesa.

"Es un tema que se conoció a través de los medios de comunicación; yo siempre voy a decir lo que está bien y lo que creo que no está correcto. Hay que ser más eficientes y eso nos va a llevar al triunfo", argumentó.

Infantino, líder de la FIFA, llegó al país este miércoles para inaugurar el hotel Villa Selecta, pero no hubo espacio para preguntarle si él ya tiene conocimiento de los problemas administrativos de la asociación en El Salvador.

¿POSIBLE DIÁLOGO?

Pese a que la carta no se envió, Herrera espera que este encuentro con Infantino y el anuncio del aumento de un millón más al aporte del programa FIFA Forward permita a los federativos alcanzar acuerdos mutuos.

"Los estatutos lo manifiestan, es un comité ejecutivo y tenemos que tomar decisiones todos como conjunto, esa es la situación, tiene que haber más comunicación y por eso he dicho que, en lo poquito que está a mi alcance, pienso colaborar", comentó.

"No solo es expresar cuestiones negativas. Yo creo que él (Carrillo) tiene disposición (de platicar), si no, vamos a tener que seguir y no vale la pena, así el fútbol no va a salir adelante", finalizó.