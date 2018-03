Federer es una leyenda

Lee también

Roger Federer parece empeñado en agotar los adjetivos para describir su carrera: el suizo tumbó ayer al español Rafael Nadal en una trepidante final del Abierto de tenis de Australia para conquistar su Grand Slam número 18 y agigantar, todavía más si cabe, su leyenda.En la misma Rod Laver Arena que lo vio llorar de impotencia en 2009 ante el mismo rival, Federer se reveló contra su propio pasado y contra los que lo veían fuera de los primeros planos del tenis a sus 35 años al vencer a su “bestia negra” por 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3 tras tres horas y 28 minutos.“Cuando vuelva a Suiza me daré cuenta de la magnitud de este trofeo. Creo que no puedo compararlo con ningún otro salvo quizás con el Roland Garros de 2009. Esperé mucho por ese título en Francia, lo intenté, luché, lo volví a intentar y fallé. Al final lo conseguí y esto es una sensación similar”, indicó Federer, que se recuperó de un break en contra en el quinto y definitivo set.Superar una situación así ante Nadal y en la final de un Grand Slam hablan de un Federer que rompe moldes.El ex número uno había ganado su último grande en Wimbledon 2012 y desde entonces perdió las tres finales que jugó.Además, llegó al Abierto de Australia tras haber estado sin competir los últimos seis meses. Y cuando nadie apostaba una ficha por él, dio el salto definitivo a la eternidad.