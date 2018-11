"Felicito a Santa Tecla porque nos hizo dos penales y los convirtió"

Para Jorge Rodríguez perder el invicto no es sinónimo de quitarse una presión. Consideró que Alianza fue dominador pero el mérito de Santa Tecla fue su definición con los penales.

"Estoy contento por el desenvolvimiento del equipo. Si hubo un equipo dentro de la cancha se llama Alianza, lastimosamente así son las cosas tristes que tiene el fútbol, el equipo que propuso y dominó todo el partido perdió pero esas son las lecciones que aprendes. Alianza fue mejor en los 90 minutos, queda la lección, estos partidos son así ante equipos con los que se pelean finales o semifinales", mencionó.

Si en algo no quedó satisfecho "Zarco" fue en esperar más de Santa Tecla, que le jugara de tú a tú.

"Yo esperaba un partido más abierto pero solo hubo un equipo que quiso jugar al fútbol, que quiso atacar y se llama Alianza pero lastimosamente perdimos. Es triste por lo que el equipo mostró, mientras el otro equipo tuvo dos penales y las aprovechó... Cuando se enfrentan equipos como Alianza, Águila, FAS y Santa Tecla esperas que se dediquen a jugar buen fútbol".

Rodríguez no considera que haya pesado la ausencia de cinco de sus titulares, entre ellos el goleador Rodolfo Zelaya.

"No pesaron las ausencias porque si vieron Alianza dominó todo el partido mientras Santa Tecla se dedicó a perder tiempo. le dije a Joel (Aguilar Chicas) que hiciera un buen partido. Hubo un equipo en la cancha pero felicito a Santa Tecla porque ha ganado".

Jorge destacó que este tipo de partidos son los que necesita el aficionado para volver al estadio.

"Este tipo de partidos son los que permiten que a la gente le guste el fútbol y que vuelva a los estadios y apoye a sus equipos, muy contento por lo que el equipo brindó. No tengo ningún reproche, demostramos que fuimos superiores con fútbol y ellos fueron superiores en el marcador".

Para "Zarco" es fácil entender porque Alianza se vio mejor en cancha que Santa Tecla "En el partido ellos casi no nos complicaron con excepción de los penales y dos jugadas aisladas pero después Arroyo no hizo una tapada espectacular porque casi no le tiraron y eso quiere decir que el equipo fue dominador, nos vamos contentos por el desenvolvimiento y demostró que es el mejor equipo del país".

Sobre asimilar la primera derrota del torneo, explicó "No quita presión el invicto, nunca porque es mejor ir ganando que perder, lo mejor era que el equipo siguiera en primer lugar pero felicito a Santa Tecla porque nos hizo dos penales y los anotó y con eso nos ganó el partido, es lo bueno que tuvieron pero negativo para nosotros porque no pudimos concretizar una".

Entiende que Alianza perdió una batalla pero hay mucho camino aún. "Desde que vine la serie con Santa Tecla está pareja. Esperaba un partido donde tuviéramos control, fue una fiesta pero es fútbol y esto no se termina aquí".