Felipe Ponce: "Me voy campeón"

Felipe Ponce anunció su salida del Alianza y publicó un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales y es la primera baja del cuadro paquidermo luego de ganar la final y levantar la copa número 15.

El futbolista mexicano jugó dos torneos con Alianza y registró 552 minutos en el Clausura 2020 que fue cancelado por la pandemia después de 11 fechas y en el recién finalizado Apertura 2020 disputó 471 en 13 juegos en los que anotó cinco goles.

"Me voy CAMPEÓN. Gracias. Sobre todo a la gente, a la afición, ahora entiendo porque la frase siempre. Lo mejor de Alianza es su gente. Les agradezco incontables mensajes de apoyo y lindas palabras, muestras de cariño y demás", dijo en su amplio mensaje.

Alianza por el momento se queda solo con el colombiano Michell Mercado como jugador extranjero, aunque la semana pasada y previo a la final, Pedro Hernández, vicepresidente albo, dijo que estaban en busca de un delantero foráneo.

Ponce repasó algunos momentos con el equipo campeón. "A las barras del equipo que siempre estuvieron apoyando incondicionalmente, muchas gracias de verdad. Sobre todo eso me lo llevaré de recuerdo", expresó el mexicano.

Alianza celebró el domingo pasado la corona número 15 en el fútbol salvadoreño al ganarle la final a Águila por 3-0 y es el tercer extranjero que sale del equipo luego del uruguayo Maxi Freitas y el colombiano Oswaldo Blanco que salieron en la recta final del campeonato al no ser renovados.



"Al final se consiguió la meta por la que vine que era ser campeón. La idea era continuar teniendo muchos más logros con este equipo pero a veces no depende de uno mismo. Torneo muy difícil que me tocó, al llegar tarde a pretemporada, después me contagie de covid, lesión, etc. Como lo dije antes, valió la pena cruzar fronteras caminando con tal de venir de nuevo a este equipo para ser campeón", reforzó el futbolista mexicano.

"Sin hacer polémica en reproches u otras cosas, sé que podría haber logrado aún mejores cosas en otras circunstancias pero quedo tranquilo con mi rendimiento y me motiva a conseguir mejores cosas en otro lado". expresó.

Ponce destacó que en el año que estuvo en Alianza jugó 1,023 minutos, anotó 8 goles y dio cinco asistencias.



"Muchas gracias a todos nuevamente! Le tomé mucho cariño al equipo en muy poco tiempo y eso se notaba. Cómo dije una vez: Dónde te valoran, ahí es", agregó.

Minutos después del mensaje del mexicano, Alianza hizo oficial la salida de Ponce y le dio las gracias.

Este fue el mensaje de Felipe Ponce:

Muchas gracias.

Muchas gracias.

Me voy CAMPEÓN