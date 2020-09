Felipe Ponce será ausente en el inicio de pretemporada de Alianza

El volante mexicano, Felipe Ponce, no podrá llegar al país este miércoles, como se había intentado de parte del gerente de Alianza, Edwin Abarca. De acuerdo con Abarca, el azteca podría volver a suelo cuscatleco hasta el 19 de este mes, luego de que confirme la apertura del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Romero y Galdámez, para vuelos comerciales. También el representante de Ponce, el colombiano Miller Lizarazo, confirmó que el jugador no podrá ingresar al país mañana.

"Ponce va a venir hasta que abran el aeropuerto. La opción ahora es que venga el 19 de este mes, sino, lo más cercano a esa fecha", explicó el gerente del equipo blanco en charla breve con EL GRÁFICO.

Ponce tenía programado su viaje de regreso a El Salvador para el 22 de agosto pasado, pero en ese momento no pudo viajar desde la capital mexicana al país, debido a que no tenía completos los trámites para hacerlo. En aquel momento, las autoridades de Migración de El Salvador se mostraron anuentes a ayudar para que el azteca accediera al país, pero no pudo ser.

Por ahora, desde este viernes, en los inicios de pretemporada presencial de Alianza, Ponce sería el único ausente, porque este miércoles se espera la llegada del portero Yimmy Cuéllar y el extremo izquierdo, Wilfredo Cienfuegos. Los dos arribarán desde Houston.