Ferdis, lácteos y carpintería en Jocoro

Lejos de tirar la toalla ante la falta de fútbol, el volante del Jocoro, Ferdis Hernández, apoyó a su hermano en una venta de lácteos en donde él mismo procesa los productos y se ha animado en la carpintería. Esto con el objetivo de salir adelante mientras se confirma el arranque del Apertura 2020 para el próximo mes de octubre.

Ferdis vive en Jocoro y se siente identificado con el equipo a tal punto que renovó su vinculación por un año más. Sin embargo, ante la falta de fútbol debido a la pandemia, no dudó ningún instante en salir adelante con el negocio familiar.

"Sabemos que la situación ha estado difícil pero queremos salir adelante. Es algo que ha afectado no sólo al país sino al mundo entero, pero lo primordial ahora es la salud y si Dios lo permite, regresar a la cancha. Gracias a Dios tengo un hermano que tiene su negocio de lácteos y le ayudo todos los días, también en la casa hago algunos arreglos de carpintería, en eso hemos pasado todo este tiempo de la pandemia", comentó Hernández.

El local de su hermano se llama "Lácteos el Jocoreño" y Ferdis es de los encargados de procesar la leche para sacar el queso, la cuajada, entre otros productos. "Me gusta preparar los productos, esto me ha ayudado mucho", por ello, ve que ha aprendido con su hermano y ya lo pone en práctica junto a su familia y posteriormente lo vende. Su negocio va en aumento y ya tiene clientela por lo que ahora, aparte del fútbol, no quiere dejar pasar esta experiencia para tener ingresos extras.

La carpintería es un proyecto a futuro, pues de momento realiza trabajos para adornar su casa y otros artículos para la familia. Comenzó viendo tutoriales a través de Youtube y ya tiene las herramientas para trabajar. Consigue la madera y ya realiza arreglos sobre todo en decoración y espera en un futuro hacerlos para vender.

El torneo

Este volante nacional reconoce que llegó a pensar que no se realizaría el Apertura 2020 pues las fases de apertura económica, el cual también implicaba el deporte, se iba retrasando y entonces de metió de lleno al negocio de su hermano. Ahora que se ha ratificado el arranque de la temporada para el 10 de octubre, siente una enorme satisfacción.

"Hubo incertidumbre, por momentos pensamos en que fútbol iba a disputarse hasta el otro año, pero gracias a Dios se va a desarrollar. En lo personal pude llegar a un arreglo. Me siento cómodo en el equipo, llegamos a un buen término y ahora trabajar para ser titular", dijo el fogonero.

Aparte de renovar por un año más, el plantel oriental ha sufrido cambios y para Hernández puede ser algo importante para pelear por los primeros lugares de la tabla, pues la temporada pasada finalizaron últimos en la acumulada y fue la Fesfut quien determinó que siguieran en liga mayor al congelar el descenso.

"Conocemos muy bien al entrenador (Carlos Romero) y también me motivó para seguir en el equipo. He visto que han llegado buenos jugadores y esperamos que todos podamos sacar esto adelante, luchando por el mismo objetivo. Es un formato diferente, sabemos que todo ha cambiado también por la pandemia y debemos adaptarnos de la mejor manera", señaló.

Ferdis Hernández tuvo sus inicios en el fútbol nacional en las reservas del Águila allá por 2012 y estuvo con los emplumados por una temporada. Luego estuvo en segunda división en equipos como el Guadalupano, Aspirante y Liberal hasta recalar en el Jocoro la temporada pasada.