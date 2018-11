Fernando Alonso no cierra del todo la puerta a la Fórmula Uno

El español Fernando Alonso dejó hoy la puerta abierta a un posible regreso a la Fórmula Uno, competición que dejará este fin de semana en Abu Dabi tras casi dos décadas.

"Ahora mismo es difícil pensar en volver, pero la puerta no está cerrada", dijo el doble campeón del mundo en una rueda de prensa en el circuito de Yas Marina. "La principal razón para ello es que no sé cómo me voy a sentir el año que viene".

"Llevo haciendo esto toda mi vida. Quizás el año que viene, en abril o mayo, estoy en el sofá desesperado y encuentro la forma de volver", añadió.

La escudería McLaren ya tiene al sustituto de Alonso para la temporada 2019, en la que el piloto de 37 se centrará en las 500 millas de Indianápolis.

Alonso ganó los títulos mundiales de Fórmula 1 en 2005 y 2006 con Renault y después estuvo a punto de ampliar su palmarés, pero quedó segundo varias temporadas con Ferrari.

El español anunció este año que no seguiría en la Fórmula 1, en la que debutó en 2001. Dejará la máxima categoría del motor habiendo disputado 314 carreras. En total, suma 32 victorias (la última en 2013), 97 podios y 22 "poles", números que le acreditan como uno de los mejores de todos los tiempos.