Fernando Castillo: ''Me gustaría anotarle a FAS''

Uno de los fichajes del campeón Águila para el Apertura 2019 es el volante Fernando Castillo. Por estar concentrado con la Selección Preolímpica sólo pudo estar en los últimos 4 días de pretemporada. En poco tiempo, se ganó la confianza del técnico Carlos Romero y en su primer partido dio la asistencia del tercer gol de Águila sobre El Vencedor.

Castillo se ilusiona con la oportunidad de sumar más minutos en la jornada 2, que trae como plato fuerte el clásico nacional. Hasta el mes de mayo vivía ese duelo tan esperado desde la otra trinchera. Ahora quiere disfrutarlo con la camisa naranja y habló en exclusiva con El Gráfico qué desea para ese duelo.

¿Cómo viviste tu primer juego con Águila?

Muy bien, acuerpado por el grupo y sentí la confianza que no me habían otorgado en FAS. Me siento muy cómodo en el campeón nacional. Esperaba poder sumar mis primeros minutos en el debut del torneo y creo que lo hice de buena manera.

En el tercer gol sobre El Vencedor, participaste en la jugada de Joaquín Vergés...

Joaquín me filtró la pelota, hice un recorte, alcanc;e a sacar un remate pero me taparon. Alcancé a ver que Vergés estaba atrás y le serví una asistencia que terminó en golazo, gracias a Dios, cerrando bien el marcador.

Eres oriundo de Santa Elena. Enfrentaste al equipo de tu ciudad.

También fue especial eso. Pero estoy comprometido con Águila y quería jugar bien. El Vencedor confirmó que es un equipo luchador que intentó estar bien ordenado atrás. Todos se dieron cuenta que Águila controló más tiempo el balón y que en el primer tiempo contó con múltiples jugadas de gol pero no logramos acertar. Para bien del equipo en la segunda parte llegaron los goles.

Se viene la fecha 2... el clásico nacional. ¿Qué piensas de enfrentar a tu exequipo FAS?

Los clásicos son partidos bonitos e interesantes siempre, muy esperados por los aficionados. Todo jugador quiere estar en esa partida. Para mí es especial, espero tener minutos y me gustaría anotarle a FAS.

¿Anotarle a FAS?

Ya sé qué es marcar un gol en un clásico nacional. Mi primer gol en Primera División fue en el Cuscatlán y le marqué a Águila (derrota 1-2 el 21 de agosto de 2016). Ahora quiero anotarle a FAS. Es un partido entre dos equipos grandes. Estamos a una copa de alcanzar a FAS y esperamos que al final del torneo podamos salir campeones, es mi gran deseo porque quiero ser campeón y ojalá se haga esto una realidad.

¿Cómo has logrado entrar en la idea del entrenador Romero? Por estar con la Sub 23 no jugaste dos finales en Estados Unidos (Campeón de Campeones y Supercopa).

La confianza que me da el profesor Carlos Romero ha sido muy importante. Sé que me presenté hasta el martes y que tuve sólo cuatro días con el grupo pero me he sentido respaldado entre el grupo. Por ahora estoy concentrado en mi nuevo equipo, en otra oportunidad habrá tiempo para volver a pensar en la Selección Sub 23 que estará en el Preolímpico de la Concacaf en noviembre.

¿Qué te pareció el arranque del Apertura 2019? Cuatro equipos ganaron, entre ellos Águila.

Los equipos se están armando muy bien para ser competitivos, veo a la mayoría muy compactos. No puedes confiarte de ninguno. A FAS lo daban por muerto cotra Alianza y sacó un buen partido. Otros equipos van callados pero prometen dar batalla. Hay que cuidarse de las sorpresas.

Además del torneo doméstico, Águila competirá pronto en Liga Concacaf...

Entusiasma eso, ya experimenté antes cuando jugaba para FAS eliminar de una primera ronda de Liga Concacaf a Pérez Zeledón. Águila espera rival en octavos de final y lo más seguro es que toque enfrentar a Saprissa. Trabajamos para superar pronto esa fase y avanzar en un bonito torneo como Liga Concacaf que da acceso a Liga de Campeones.