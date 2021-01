Fernando Castillo, primer refuerzo de Metapán

El volante nacional, Fernando Castillo, es el primer refuerzo de parte del Isidro Metapán para encara el próximo Clausura 2021. De momento, el volante está en la selección Preolímpica y no estará en el inicio de pretemporada jaguar.

El equipo calero confirmó la llegada del volante en sus redes sociales. Castillo es un conocido para el técnico Juan Cortés pues coincidieron en el Clausura 2020 cuando el torneo se suspendió tras la primera vuelta debido a la pandemia.

"Ya está firmado todo. Agradezco esta confianza. Ya lo teníamos hablado desde antes. Finalicé contrato con el Once Deportivo y me motiva el proyecto del Metapán, es algo que me ilusiona", dijo el volante.

"El Metapán tiene grandes jugadores y eso me motiva también, siempre pelea por los campeonatos. No estaré en el inicio de pretemporada porque estoy en la selección", agregó.

El Metapán anunció hace unos días las bajas de Alexander Larín, Julio Cerritos, Cristian Cisneros, Jeyson Murillo y Ricardo Ferreira; mientras que Luis Figueroa, Jaime Ortiz y Carlos García están como transferibles.