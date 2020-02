Fernando Palomo: "Este es el mejor partido que le he visto a Monterroza con Alianza"

El narrador y presentador de ESPN, el salvadoreño Fernando Palomo, brindó un breve análisis del triunfo de Alianza por 2-1 ante Tigres de México, por la ida de octavos de final de CONCACAF Liga de Campeones, este miércoles en el Cuscatlán.

Palomo se centró en el trabajo colectivo de los albos, pero particularmente en el del capitán, Marvin Monterroza. Dejó en claro que hasta ahora es el mejor partido que ha visto de Monterroza con la camisa de los albos.

"No quiero decir que he visto todos los partidos de Marvin Monterroza con Alianza, pero este es el mejor que le he visto. Si tiene uno mejor, que me lo diga él. Me encantaría saber a dónde coloca este partido el volante aliancista. Lo que jugó ayer fue maravilloso y el pase que da para el gol de Osvaldo Blanco es muestra de la calidad que tiene. Se ve la mano del técnico en los movimientos que hace. Abre el campo", dijo el comunicador cuscatleco en plática con EL GRÁFICO.

Otro jugador albo en puntual al que Palomo dio mérito fue al portero Rafael García, quien tuvo más de una intervención precisa en el juego para evitar más tantos de los visitantes.

"Alianza para algo tiene un portero y tuvo que exigirse en más de una ocasión clara de gol en el juego. El error de Salcedo en el penalti metió de nuevo a Alianza en el partido. Alianza supo entender que el momento del juego lo obligaba a poner la pelota hacia adelante", expresó el de ESPN.

La vuelta

Por otra parte, para el de vuelta, Palomo la tiene clara en cuanto a lo a la actitud con la que debe ir el equipo paquidermo a la cancha de Tigres. Para el comunicador, Alianza debe ir sin complejos al juego de vuelta en el Volcán, el próximo miércoles.

"De todos los resultados posibles, hay dos que favorecen a Alianza y pues hay que ir a buscarlos. Hay que ir a tener la pelota y no defenderse. Tigres es un mejor equipo que Alianza y lo que Alianza tiene que conseguir allá en México es algo doblemente histórico", dijo el comunicador cuscatleco