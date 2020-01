Fichaje de Domínguez con el Bolívar depende del Santa Tecla

Roberto Domínguez, zaguero cuscatleco, viajó a Bolivia en las últimas horas, para incorporarse desde este lunes al trabajo del equipo Bolívar, uno de los clubes de tradición en el balompié boliviano.

El jugador se sometió ya a las pruebas médicas, que son requisito en ese club suramericano, pero aún no tiene el finiquito y rescisión de contrato de parte de la dirigencia de Santa Tecla, su último equipo en El Salvador.

Desde tierras bolivianas, el representante de Domínguez, Celbin Díaz, dijo que seguirán a la espera de que la dirigencia perica les envíe el finiquito y la resciliacion de contrato, para que el defensor pueda firmar contrato. Al defensa le quedan seis meses de contrato con el Tecla.

"La directiva del Santa Tecla se reunirá este domingo para ver el caso de Domínguez. Espero que cooperen, porque es una buena oportunidad para Roberto, ojalá que nos manden sus documentos lo más rápido posible. El equipo comienza pretemporada este lunes", comentó el agente del jugador.

"No es que por Roberto se esté pagando un dineral. Ya mandé una carta a Santa Tecla para solicitar los documentos de Roberto, pero no he tenido respuesta".