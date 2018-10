Fin de semana sobresaliente para los legionarios salvadoreños

La semana estuvo movida para los futbolistas salvadoreños que militan en el extranjero y que siempre están en el radar de EL GRÁFICO. A continuación, un repaso por las noticias que dejaron con sus respectivos clubes.



1. Punyed, a Europa League

En Islandia finalizó la temporada y el KR logró el milagro con su victoria por 3-2 sobre el Víkingur Reykjavik. Este resultado le dio el pase a la ronda previa de la Europa League 2019.

Punyed, quien jugó 22 minutos, vuelve a una competencia internacional. En 2014 jugó la Europa League con el Stjarnan y un año después participó en la ronda previa de la UEFA Champions League con el mismo club.

2. Pineda se estrenó como goleador en Portugal

Denis Pineda marcó su primer gol en la Primera División de Portugal el domingo. Definió el tercer tanto en la victoria de Santa Clara sobre Nacional (3-0).

Su equipo tiene 8 puntos y es séptimo. El último compatriota en marcar en esa Liga fue Nelson Bonilla con el Nacional en 2016, cuando marcó 2 goles.

3. Armando Moreno marcó en la USL

Armando Moreno fue el único compatriota que brilló en la USL, la segunda división estadounidense. Anotó un gol para el New York Red Bulls II en su empate 1-1 ante Nashville y ya suma 10 tantos en liga. Este jugador es estadounidense - salvadoreño.

Por su parte, Richard Menjívar, Joaquín Rivas, Christian Rodríguez y Justin Portillo tuvieron una mala semana con sus clubes.

"Richie" jugó todo el partido en la derrota del Penn FC 0-2 Pittsburgh Riverhounds el miércoles 26; en tanto Rivas sumó los 90 minuos en la derrota de Tulsa Roughnecks 0-2 Reno, encuentro donde Rodríguez fue suplente.

En tanto, el estadounidense - salvadoreño Justin Portillo no entró en la convocatoria de Real Monarchs en su derrota 0-2 ante Colorado Springs.



4. Bonilla sigue en racha, pero amenazado por el descenso

Cinco fechas consecutivas tiene Nelson Bonilla marcando en la liga tailandesa. En todo el mes de septiembre logró 9 goles y registra un total de 25 tantos en la temporada.

Lo negativo de su último partido es que el Sukhothai cayó 2-3 ante el Muang Thong United y continúa cerca de los puestos de descenso con 39 puntos, a falta de dos fechas.

5. Josué Odir Flores le ganó duelo a Jaime Alas

En la Liga Nacional de Guatemala hubo duelo de compatriotas. Josué Odir Flores marcó su primer gol oficial con Cobán Imperial y lo hizo en la victoria por 2-0 sobre Rojos del Municipal. En este encuentro tanto "Chino" Flores como Jaime Alas fueron titulares.

El otro salvadoreño en esa Liga, Alexander Larín, fue titular con Cremas pero abandonó por lesión a los 23 minutos, tras resentir una molestia en su rodilla izquierda. Venía sumando minutos tras estar inactivo por lesión durante dos meses.

6. José Tobar, con asistencia

En la Segunda División de Guatemala, el salvadoreño José Tobar colaboró en la victoria del Mictlán por 3-1 sobre Sansare. Dio una asistencia. Su equipo comparte el tercer lugar con Comunicaciones II y Sansare con 15 puntos. Está a tres del líder Carchá.

7. Los de la MLS

Darwin Cerén y Arturo Álvarez ganaron el pasado miércoles 26 de septiembre la final de la Copa Abierta de Estados Unidos con su club Houston Dynamo. El equipo de la ciudad espacial venció 3-0 a Philadelphia Union. Este resultado le dio el pase a la Liga de Campeones de Concacaf 2019.

Desde 2001 no ganaba este torneo copero un salvadoreño, desde Mauricio Cienfuegos con LA Galaxy.

En cuanto a la MLS, Dynamo ganó 3-2 a San José Terremotos. Cerén jugó todo el partido y Álvarez no tuvo acción. Houston ha sumado 7 de los últimos 9 puntos en disputa en Liga, pero es décimo en la conferencia oeste con 35 puntos, a falta de 4 partidos. Sus opciones para entrar a playoffs son casi nulas.

En esta Liga, Portland Timbers empató sin goles ante FC Dallas. Andrés Flores no jugó y su equipo sigue en zona de playoffs.

Vancouver Whitecaps, en tanto, cambió entrenador pero Roberto Domínguez sigue sin entrar en una convocatoria oficial. Y Eriq Zavaleta no tuvo acción en la victoria del Toronto FC 4-1 New England Revolution.