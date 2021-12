Final Apertura 2021: Alianza-Platense, EN DIRECTO

El Alianza gana por 2-1 al Platense en la gran final del torneo Apertura 2021. Un doblete de Duvier Riascos tiene arriba al conjunto albo; mientras que Victor Landazuri empató el encuentro sobre los 55 minutos del partido tras encontrar el balón luego de un centro de Melvin Alfaro.

ASÍ FUE EL GOL DE ALIANZA

Muchas emociones se vivieron en el inicio del partido de la gran final del Apertura 2021. Tanto Alianza como Platense intentaron tomar la iniciativa para poder adelantarse en el marcador.

Pero fue el Platense quien generó dos llegadas de peligro sobre el inicio. La primera ocasión fue tras una descolgada de Giovanni Sigarán (7') por el sector de la derecha para dejarle el balón al colombiano Víctor Landazuri quien de una mandó un centro al corazón del área buscando la cabeza de Gilberto Baires, pero fue Henry Romero quien quitó el peligro de su cabaña mandando el esférico a tiro de esquina.



En la siguiente jugada, Gilberto Baires (8') cobró un tiro de esquina con dirección a la cabeza de Víctor Landazuri, quien logró conectar con el balón pero el mismo llegó a las manos de Mario González.



Tras los avisos del conjunto gallego, el Alianza tomó el mando del partido. Hombres como Narciso Orellana, Marvin Monterroza y el mismo Rodolfo Zelaya comenzaron a notarse dentro del terreno juego para beneficio de Alianza.



El primero en probar a Manuel González fue Fito Zelaya. El atacante (10') soltó un disparo potente desde fuera del área pero el balón llegó con facilidad a las manos de González tras un leve desvío de un zaguero.

Aficionados del Alianza durante la final del torneo Apertura 2021 ante Platense en el estadio Cuscatlán. Foto Javier Aparicio, El Gráfico.

Sobre los 15 minutos, Alianza desaprovechó la mejor oportunidad del primer tiempo. Tras una gran jugada de Óscar Rodríguez por la banda derecha, el volante mandó un centro para Duvier Riascos, quien sin marca alrededor, mandó el balón hacia afuera de la portería de Manuel González.



Pesé a llegar a los 20 minutos, la intensidad del partido no bajaba. El Platense insistía en hacer daño al Alianza sobre todo con centros hacia el área.



Fue hasta el minuto 27 donde Platense volvió a dar un aviso sobre la portería de Alianza. Un centro desde la izquierda y un mal rechazo de la zaga paquiderma dejó un balón suelto en el aérea para que el capitán del conjunto gallo Steve Alfaro soltara un potente disparo que se fue centímetros arriba de la cabaña de Mario González.



Pero un minuto después (28') Alianza respondió con una jugada clara de Rodolfo Zelaya. Marvin Monterroza rompió camino sobre el sector del medio para dejar en buena posición a Fito en el interior del área quien luego de un giro al interior intentó colocar el balón en la esquina superior derecha de Meme González, pero el esférico se abrió y se fue por fuera de la cabaña.



El tono del partido siguió siendo de ida y vuelta, pero eso no evitó que Alianza encontrara el primer gol del partido por medio de Duvier Riascos.



Fue al minuto 37 cuando en un tiro de esquina desde la derecha Manuel González rechazó el balón hacia el sector izquierdo de la cancha donde en un segundo centro de Jonathan Jiménez, fue Duvier Riascos quien madrugó en el salto a Meme y mandó el esférico al fondo de la red.



El tanto de Alianza descontroló al Platense y el conjunto de Milton Meléndez se aventó a buscar el segundo tanto del partido, no obstante, la escuadra viroleña aguantó mantener el 1-0 hasta los primeros 45 minutos.