Final a la vista

El Atlético de Madrid apela a la ambición, la intensidad, la presión y la eficacia ofensiva en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona y contra sus números en el Camp Nou, como la desventaja de 1-2 o la década sin ganar en ese estadio, donde el triunfo es indispensable para eliminar al actual bicampeón del torneo del KO.No hay otro camino hacia la final para el conjunto rojiblanco. Ni siquiera le basta con un 0-1. Necesita dos goles como mínimo, quizá más, dependiendo de si marca alguno o cuantos logre el Barça, para poner en discusión la eliminatoria que comenzó el pasado miércoles con un 1-2 a favor del equipo azulgrana en el Vicente Calderón.¿Cuál es la receta para clasificarse? “Hay que salir a buscar el partido. Está claro que respetamos al rival por la dificultad que tiene jugar con el Barcelona en el Camp Nou, pero imagino un rival no diferente a otros partidos, saliendo a buscar el partido, a dominar el juego”, responde el defensa Diego Godín.“Y nosotros salir con muchísima intensidad, como lo hicimos en la segunda parte del otro día, a buscar bien alto, a presionarlos, a robar la pelota y a aprovechar las oportunidades que tengamos. No nos queda otra. Hay que salir a buscar el partido”, continuó el central después del triunfo por 2-0 en la Liga frente al Leganés.Un desafío enorme por el rival y los futbolistas que tiene enfrente, como demuestran sus números recientes en ese campo: el Atlético no gana en ese estadio, y lo necesita para clasificarse, desde el 5 de febrero de 2006, cuando se impuso por 1-3 en la Liga.Desde entonces ha logrado cinco empates y ha sufrido 11 derrotas en el estadio azulgrana. Complicado, pero para los del “Cholo”, no imposible.