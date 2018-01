Firpo anuncia un nuevo fichaje: Nelson Barrios

El Luis Ángel Firpo no solo parece estar saliendo de la crisis, sino que está anunciando nuevos fichajes para el Clausura 2018. La nueva incorporación es el volante mixto Nelson Barrios, quien vuelve al equipo pampero luego de su paso por equipos como Limeño y Alianza.

"A tomar este reto con mucha responsabilidad y personalidad", escribió el jugador en su cuenta de Twitter.

Barrios ha jugado para los equipos Turín, FAS, Juventud Independiente, Chalatenango, Alianza, y también había jugado en Firpo anteriormente.

El torneo pasado fue acusado de insultos racistas contra Jefferson Viveros, durante el partido que Dragón y Municipal Limeño empataron 1-1

El delantero colombiano del Dragón lo acuso de discriminarlo "por ser de diferente color de piel o cultura; para los que no entienden, la palabra negro no me ofende porque con orgullo lo soy, pero la acompañan con groserías e insultando a mi madre, no lo comparto, y amenazan diciendo que no soy de este país".

Después de eso el problema fue zanjado y Barrios salió bien librado.

