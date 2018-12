Firpo aún tiene deudas y hay plazo límite para pagar

La dirigencia de Luis Ángel Firpo, a través de su presidente, Modesto Torres, aseguró que están saldadas las cuentas con el grupo de jugadores que terminó el Apertura 2018.

Pero los líos financieros no terminan ahí en el equipo pampero. A los jugadores nacionales Nelson Barrios y Gustavo López aún no se les ha cancelado un monto pendiente, producto de una sentencia del Tribunal Arbitral de la FESFUT, desde noviembre pasado, solo una semana antes de que concluyera la fase regular del último torneo.

Firpo tiene hasta el viernes de la próxima semana para saldar estas cuentas con ambos jugadores. Ese día está programado el proceso de inscripción para los toros, de cara al Clausura 2019. Pero si tiene aún saldos por pagar, no podrá competir en ese certamen.

Ante esto, el titular de la dirigencia de Firpo reconoció las deudas con Barrios y López, por lo que en las próximas horas se reunirá el abogado de los jugadores.

"Ya tengo la resolución y no voy a renunciar a ese dinero. Este es un tema del presidente. Estamos a la espera. Él tiene que pagar. No sé si don Modesto sabe lo que se está jugando . Es lamentable, porque antes dijo que no le habían notificado, solo a él no le habían notificado. Esta resolución tiene más de un mes"', apuntó Barrios, quien ahora entrena con Sonsonate en la búsqueda de un puesto para el Clausura.

FICHAJE

Luego de cancelar montos atrasados a la plantilla de jugadores, el presidente de Firpo aseguró que el volante colombiano Gerson Aguilar jugará para los usulutecos en el certamen que se avecina.

De esa manera habrá solo dos plazas disponibles en el equipo pampero. El primer cupo es para el cafetero Alonso Umaña.

"A Gerson se le va a comprar su boleto de avión para que venga. Con él ya hay un acuerdo", apuntó Torres en charla con este medio.