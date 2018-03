Firpo corrigió los errores

Lee también

Firpo enderezó su camino en el torneo en la segunda jornada. Luego de debutar con una goleada de 5-2 ante Águila, los usulutecos vencieron 3-2 a Pasaquina el sábado.Del juego, el venezolano Pierre Pluchino dijo: “Es bueno iniciar tu camino de esa manera, con trabajo, sacrificio y anotando, eso ayuda a todos a tomar confianza en la liga para sumar y olvidar ese 5-2 en contra que pasó en la fecha anterior”.Los pamperos salieron adelante en el encuentro pese a no contar con su entrenador principal, ya que Juan Ramón Sánchez no estuvo en Usulután debido a que fue internado el pasado viernes para ser intervenido de la rodilla derecha, a más tardar este martes 24 en el Hospital San Rafael de Santa Tecla.El estratega izalqueño explicó: “Me operan entre lunes o martes de la rodilla, ya que traigo desde hace tiempo un problema del cartílago que me dificulta caminar”.“Lo que pasa es que no había encontrado un espacio por mi labor de entrenador y porque esta operación es onerosa”, agregó Sánchez.