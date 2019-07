Firpo debe pagar $125 mil dólares para inscribirse en 2020

De una vez por todas, Modesto Torres decidió hacerse a un lado de la administración de Luis Ángel Firpo. Deja el equipo en manos de Quintín Villatoro y Edward Dubón, para que ellos decidan si compiten en tercera, segunda o primera división. Pero tendrá que ser hasta la temporada 2020-2021, porque ese plantel fue descendido a tercera por mandato federativo, luego de que su dirigencia no cumpliera con los requisitos para competir en segunda división, tras el descenso a la liga de plata en el Clausura 2019 de la primera división.

Pero los líos de Firpo no llegan hasta el hecho de haber descendido a tercera división. De acuerdo con Torres, hay una deuda con jugadores y cuerpo técnico del último equipo de primera división que asciende a $125 mil dólares.

Para que el equipo usuluteco pueda seguir llamándose Luis Ángel Firpo y ser inscrito en cualquiera de las tres categorías del sector profesional tendrá que pagar ese dinero. "Esa deuda sigue abierta. La afición quería que yo me fuera y me fui, que paguen ellos la deuda de $125,000. La idea es que la nueva junta directiva solvente esa deuda. Eso va a ser requisito a la hora que se quiera inscribir al equipo. Yo me voy del equipo, sin nada de arrepentimiento. Pierdes en una cosa y ganas en otra. Así es el negocio", apuntó Torres.

De acuerdo con Torres, la idea es que Firpo adquiera una plaza en segunda división para el periodo de competencia 2020-2021.

"Pero ahí ya no dependería de mí, sino que de la nueva junta directiva, porque inclusive varios han hablado de regresar a primera división. Lo más lógico sería regresar a segunda división, porque en el estadio Sergio Torres solo se pueden disputar partidos de segunda división (por licencia de clubes doméstica)", agregó el ex dirigente.

Sin prórroga

Firpo tenía de plazo hasta el cierre del mes pasado para poderse inscribir en la segunda división. Para esa fecha, Torres no tenía los finiquitos de los jugadores y cuerpo técnico con los que descendió a liga de plata. Para poder aspirar a competir en segunda ,Torres iba a solicitar una prórroga para presentar toda la documentación en regla, pero no la obtuvo porque tenía cuentas pendientes con el plantel.

Ante la falta de finiquitos, FESFUT mandó a los toros a la tercera categoría, pero podrá competir hasta la temporada 2020-2021. "Yo no sabía que si no llevabas los finiquitos, no te daban prórroga. Nadie me había dicho nada", dijo el expresidente del equipo usuluteco.