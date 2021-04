Firpo dedicó el juego a Teco

Previo al inicio del encuentro entre Firpo y Jocoro, la afición, directiva, satff y jugadores asistentes al Sergio Torres Rivera realizaron un homenaje Daniel Melgar Luna. El jugador de Firpo falleció ahogado el pasado 26 de marzo en el río “El papayal” del puerto El Triunfo el pasado 26 de marzo.

El acto consistió en la entrega de una camisa conmemorativa a la esposa y la madre de Daniel Luna. Además, se comunicó que el dorsal número 20 será retirado en el equipo pampero en homenaje a Teco, por lo que de ahora en adelante, ningún miembro de Firpo podrá usar dicho número en el equipo pampero.

El presidente de Firpo Juan Pablo Herrera mencionó que Daniel Luna insistió en que se llevará a cabo el regreso de Firpo en primera división. Según el directivo pampero, cuando Luna jugaba en Independiente de San Vicente pidió a Herrera que retomara el equipo taurino con base del equipo de Independiente.

“Daniel Luna ha sido una de las personas que humildemente me motivó a estar acá, porque me dijo : ‘voy a dar alma vida y corazón y me voy ganar, no quiero salario. Yo quiero hacer mi carrera en mi equipo Firpo, eso me dijo a mi. Él dio la vida por este equipo y nosotros como junta directiva estamos haciendo todo el esfuerzo”, expresó Juan Pablo Herrera.

Por otra parte, los jugadores de Jocoro también se sumaron a los actos conmemorativos. Los fogoneros dieron una vuelta alrededor de la cancha del Sergio Torres Rivera con un banner en homenaje a Daniel Luna. De igual manera, lo hizo el equipo local para recordar a su compañero.

“Creo que es algo importante para nosotros poder dar ese apoyo. Sabemos el dolor que ella (madre de Luna), porque nosotros también hemos vivido algo así y es algo muy fuerte. Solo le deseamos muchas bendiciones y fuerza”, expresó el delantero de Jocoro David Díaz.

Cabe destacar que el juego se detuvo al minuto 20 como reconocimiento a la vida y legado deTeco.Toda la afición se levantó y aplaudió por un minuto en tributo al jugador pampero.

Un abrazo hasta el cielo #Eterno20�� pic.twitter.com/6wv760qDbn — Club Deportivo Luis Ángel Firpo (@firpo_oficial) April 1, 2021