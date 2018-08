"Firpo es el cuarto grande del país"

Luis Ángel Firpo sufrió un éxodo de jugadores. La crisis golpeó fuerte al equipo usuluteco y su participación en el Apertura 2018 estuvo en vilo. Sin embargo, de los pocos jugadores que no se movieron está el argentino Rodrigo de Brito, quien descartó ofertas en Qatar y Chile. La afición y la directiva lo convencieron. Como premio, el cuerpo técnico lo tiene como uno de los líderes y le han designado el gafete.

En charla con El Gráfico, el futbolista habló de cómo manejó el equipo la presión de no jugar en Usulután y de recibir -in extremis- el aval federativo para inscribirse. También repasó el debut ante Jocoro y ante qué rivales Firpo se motiva extra en el torneo.

Este es tu segundo torneo con Luis Ángel Firpo. ¿Por qué decidiste seguir, después de que venían de un torneo con problemas económicos?

Yo estoy contento de estar en mi segundo torneo con un club grande como Firpo y lo que me hizo quedarme fue la gente, por el cariño mostrado, su apoyo alk equipo más allá de las dificultades que tuvimos. También influyó el apoyo de los directivos que me explicaron que las cosas iban a mejorar. Fue un combo lo que me hizo pensarlo y no lo dudé.

Cuando restaba una semana para iniciar el Apertura 2018, los aficionados pamperos estaban en zozobra. Se dudaba su participación en el torneo porque no tenía el aval federativo. ¿Qué pensabas?

No sólo había un poco de preocupación por nosotros los jugadores y por nuestras familias, sino porque Firpo es un club grande e histórico del fútbol salvadoreño que podía salir afectado y qué decir de su hinchada y el sentimiento que tiene por el equipo. Estábamos preocupados pero manteniendo siempre la cabeza tranquila y enfoc;andonos en la pretemporada.

¿Qué le pedían al grupo en ese compás de espera?

A los jóvenes le decíamos que no pensaran en esto porque la administración es la que se tenía que encargar. Sólo teníamos que pensar en entrenar, sabíamos que el presidente Modesto Torres llegaría a un arreglo, a pesar de que se tardó más tiempo de lo esperado. Lo importante es que Firpo quedó inscrito y está ya compitiendo.

Del Firpo actual, además de ti, ¿quiénes más tienen liderazgo?

Gracias a Dios, hemos formado un lindo grupo y en la medida que vayan pasando los días, se irá viendo siempe una mayor disposición. Lógicamente tenemos el apoyo de los mayores del equipo como Edwin ''la Muñeca'' Martínez, Hérbert Ramos, Óscar Martínz, Christopher Ramírez y Paco Jovel. Siempre tratamos de tomar decisiones en conjunto o compartir ideas para ponerlo en función del equipo.

Para este torneo te designaron como uno de los capitanes. ¿Qué referencia tienes de otros exjugadores que tuvieron esa responsabilidad en Firpo?

Obviamente uno se nutre de la historia dorada de tu club para saber lo que ha representado y qué jugadores marcaron época. En este equpo han pasado grandes jugadores como Dennis Alas, Miguel ''la Muerte'' Estrada, Giovanni Trigueros, Raúl Toro... grandes jugadores. Es bueno saber saber de ellos para tener siempre una motivación.

En el Clausura 2018, ¿te consideraron en algún momento para usar el gafete de capitán?

El torneo pasado fui subcampitán en un partido contra Santa Tecla, donde tanto Jhony Ríos como Isaac Zelaya estaban sancionados. Siempre estaban ellos dos y después veníamos Edwin Martínez y yo. Portar el gafete ahora no significa que sea el único líder. Todos somos líderes y manejamos el grupo, sacándole la mayor responsabilidad a los jóvenes y que cuando llega una derrota la asumimos los más grandes.

¿Qué piensas de que Firpo no haya podido jugar de local en el Sergio Torres?

Jugar en Usulután siempre nos favoreció porque hacíamos sentir la localía y como siempre el estadio se veía lleno la gente metía presión a los rivales. Era una motivación extra que la gente nos levantaba cuando caíamos en un bache sin buen fútbol. Ahora jugar en el Cuscatlán motiva a cualquier jugador porque es una buena cancha pero la gente de Usulután está un poco descontenta con el cambio de sede. No fue por decisión de la directiva si no una disposición de FIFA y ojalá esto se resuelva.

En el debut cayeron contra el benjamín Jocoro. ¿Los sorprendió?

Previo a ese juego tratamos de conseguir información de ellos y cómo se venían formando. Fue un partido abierto y sorprendente para nosotros. Esperábamos arrancar con el pie derecho pero nos desconcentramos en jugadas de pelota parada y en el sistema táctico. Tenemos que aprender de esos errores y hacernos valer por nosotros y saber mantener los resultados, cerrando líneas cuando lo amerite, además de mejorar la condición física que afectó.

- El segundo juego de Liga es ante Chalatenango y de visita. ¿Qué esperas del rival?

Chalatenango, más allá de que también se ha reestructurado, se hace fuerte de local y obviamente tiene motivado por el punto en La Unión ante Pasaquina. Nosotros esta semana hemos trabajado a doble turno , acondicinándonos más en lo físico y soltándonos con el amistoso ante Ilopaneco. No tengo duda de que iremos a sacar un buen resultado de Chalatenango.

¿Qué te ha parecido el arranque del torneo?

Con excepción del juego Alianza-FAS fue fructífero en goles.

Siempre digo que en las primeras fechas un torneo es abierto. Los equipos vienen de la transición de la pretemporada y es normal que se generen los espacios, porque los equipos se van conociendo y con los pocos días de trabajo parece que uno se pierde dentro de la cancha, que no estemos bien físicamente o ritmo de fútbol. Se cometen errores que a mitad de torneo no pueden presentarse.

Eres ya un jugador conocido en el medio. Santa Tecla te abrió la puerta en 2014. ¿Por qué optaste seguir en esta liga, a pesar de que hasta hace menos de dos meses tenías ofertas de otros países?

El Salvador es un país hermoso. Más allá de sus paisajes, su gente es especial. Es cierto que tuve ofertas de clubes en Qatar y Chile pero me siento bien con el respeto que recibo y que dista de cómo somos muchos argentinos. Hay que ser realistas de que a muchos nos ven como creídos y quizá lo fui en un principio pero la humildad y hospitalidad del salvadoreño me hizo cambiar y de querer a este país. A veces uno tiene que pensar en lo deportivo m[as que en lo económico y sirve la continuidad. Estar cambiando cada semestre de equipo afecta muchas veces. Por eso me quedé también.

En Firpo, ¿contra qué equipo tienen mayor rivalidad en esta Liga? ¿Cuál es ese juego especial?

El clásico contra Águila es siempre es especial pero ahora que estamos jugando en la capital será atractivo ese duelo contra Alianza, aunque contra FAS también esperas un buen espectáculo también. Si cito a estos tres equipos es porque el cuarto grande es Firpo.

Tu equipo tiene el nombre de un boxeador argentino. ¿Qué piensas de eso?

Siempre escuché ese nombre y lo tuve presente porque fue un icono del boxeo internacional. Venir y jugar ya dos torneos en un club que lleva su nombre me hace traer a memoria los recuerdos de niño y hasta no puedo creerlo que tenga ese privilegio.