Firpo insiste en que no faltó al protocolo sanitario

Firpo apelará la sanción impuesta por la FESFUT en donde se le impone una multa de mil dólares y un castigo donde se le prohíbe jugar con público durante sus próximos dos partidos en condición de local, esto tras los incidentes del pasado domingo, donde el árbitro del cotejo, Iván Barton, suspendió el partido contra Águila luego que un grupo de aficionados ubicados en el sector norte del Sergio Torres Rivera no respetara el distanciamiento social y el uso adecuado de mascarilla.

Una delegación de Luis Ángel Firpo se presentó el pasado miércoles 28 de octubre a las instalaciones de la FESFUT para presentar el documento de apelación, en donde intentarán revocar la sanción económica y la medida de jugar sin público durante los próximos encuentros.

En declaraciones de Miguel Ángel Amaya, directivos del club, Firpo sostiene que están en desacuerdo con dos de tres puntos plasmados en la resolución de la comisión disciplinaria de la FESFUT.

"La resolución que emanó de la comisión disciplinaria vienen tres puntos, la primera era la reprogramación de los 45 minutos, en esa estamos de acuerdo, porque las bases de competencia no contempla otra cosa diferente, recordemos que no tenemos bases de competencia porque estamos actuando bajo las bases de competencia de la temporada 2019-2020 y esta no regula nada de ello", dijo Anaya.

"La hemos presentando únicamente por los puntos dos y tres: la del dos es la que habla de hacer los dos juegos a puertas cerradas y la tercera de la sanción económica de mil dólares. Ellos creen que hemos incumplido los protocolos de bioseguridad", añadió Amaya.

FIRPO INSISTE: NO INCUMPLIÓ PROTOCOLO

Según Anaya, Firpo en "ningún momento" incumplió los protocolos de bioseguridad y se basa en los informes presentados tanto por el equipo arbitral, como del informe que presentó el comisario del juego.

"No ha habido en ningún momento violación de protocolo de bioseguridad, y esto lo contenplan tanto el informe arbitral, como lo del comisario. En este caso el informe va bastante completo y establece que el partido se suspendió por la aglomeración de un grupo de aficionados y no porque sea excesivo la cantidad de personas que ingresaron al estadio", sentenció Anaya.

UNA MALA INTERPRETACIÓN

La comisión disciplinario de la FESFUT consideró en su resolución el pasado martes 27 de octubre, que se comprobó "el ingreso excesivo de asistentes al estadio, sin tener el equipo local un control de distanciamiento de los espectadores y una conducta impropia por parte de las barras... al no acatar medidas incluidas en el protocolo de medidas sanitarias por la pandemia", por lo cual provocó riesgo a la salud tanto de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y asistentes en "La Caldera del Diablo".

Para el abogado de Luis Ángel Firpo, Elmer Arias, la comisión disciplinaria erró en su interpretación porque contrasta con el informe arbitral y del comisario designado.

"Hay un exceso de interpretación del informe que presenta la comisión arbitral y el comisario arbitral, en ninguno de estos informes se establece que haya habido un exceso de aficionados dentro del estadio y ese es el informe de mérito que utiliza la comisión disciplinaria para sancionar a Firpo. Ellos hacen una excesiva y errónea interpretación que toman como fundamento para sancionar que haya habido un exceso de aficionados, en ese sentido va la apelación", concluyó Elmer Arias.