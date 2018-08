Firpo pone como transferibles a Nelson Barrios y Gustavo López

El presidente del Firpo, José Modesto Torres, indicó que hoy pondrá en como jugadores transferibles a los mediocampistas Nelson Barrios y Gustavo López, elementos que vienen del pasado Clausura 2018 y que aseguran no haber sido notificados sobre esa decisión.

"Si ningún equipo los quiere, entonces los vamos a tener que resciliar. Nadie en el cuerpo técnico ha dicho que quiere contar con ellos", declaró Torres para explicar los motivos por lo que buscan la salida de ambos elementos.

Pero tanto Barrios como López están molestos porque no han sido notificados de su condición de transferibles. Por el contrario, dijeron que Torres les externó en pretemporada que iba a respetar sus contratos y culpan al actual entrenador, Jorge Calles, de ser un "títere" del presidente.

"Jorge Calles, como hace todo por dirgir, es un juguete en el equipo. Este señor, Modesto Torres, no da la cara. No contesta las llamadas y en visto deja los mensajes. Quiere que nos vayamos de gratis. Uno se presenta al entreno y Calles nos dice que ya no hay espacios", apuntó Barrios en charla con este medio.

EN LA INCERTIDUMBRE

Gustavo López, quien llegó al equipo en el Clausura 2018, dijo que Torres les ha generado incertidumbre sobre su futuro, pues el actual torneo ya está avanzado y no tienen claro qué pasará.

"No nos contesta los mensajes, ni las llamadas, ni nada. No viene a hablar con nosotros. Hasta el martes nos dijeron que no había cupo para Nelson y para mi. Pero este señor (Modesto Torres) no viene a hablar con nosotros para ver de qué manera nos resuelve la situación. Que nos paguen el período que hemos trabajado hasta ahora y el mes de la resciliación, para no hacerle problemas a nadie", dijo López.

Barrios dijo que hoy irán al departamento jurídico de la FESFUT para asesorarse de cuáles serán los pasos a seguir en este caso.