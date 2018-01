Firpo presentó su nómina completa para el Clausura 2018

Luis Ángel Firpo dio a conocer hoy, vía redes sociales, la nómina de jugadores nacionales y extranjeros para el Clausura 2018, torneo en el que tendrá como primer reto esquivar el descenso y mejorar lo hecho en el Apertura 2017, en el que acabó último con 19 puntos.

El cuadro usuluteco tiene en su lista al argentino Rodrigo Luján de Brito, ex del Santa Tecla, Turín y Deportivo Sébaco de Nicaragua.

Completan los cupos de foráneos el seleccionado triniteño Ricardo Enrique John, que militó en el Toronto FC de la USL (segunda división estadounidense); los colombianos Juan Carlos Mahecha, que estuvo a prueba en Águila, y Jhonny Ríos, quien fue el único que sobrevivió de los cuatro extranjeros del torneo anterior.

Algunos de los refuerzos nacionales con los que contará el técnico brasileño Eraldo Correia son Edwin Martínez, Nelson Barrios y Rusvel Saravia.

Estas fueron las bajas del equipo pampero:

El Firpo no tuvo un buen cierre de 2017 al no clasificar a cuartos de final y terminar con una serie de señalamientos por deudas salariales. Además, a inicios de 2018 la actual directiva puso en venta al equipo, aunque aún no ha recibido una oferta formal por él.