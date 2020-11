Firpo remonta y vence al Águila, que sigue sin convencer

El Firpo sigue con su remontada en el Apertura tras un inicio irregular y ayer afianzó el segundo puesto del grupo de oriente al derrotar al Águila en el estadio Barraza 1-2.



Christopher Galeas y Daniel Melgar remontaron el tanto de Gerber Chávez para darle un nuevo triunfo al equipo pampero que alcanzó diez puntos. Por su parte, el Águila sigue con las dudas pese a un buen inicio de partido. Las pocas ideas sobre el complemento y el no contener la velocidad de los taurinos les dejaron con el cuarto partido sin ganar. Por ahora, en el nido solo hay decepción.



Y eso que los locales comenzaron con el balón y una serie de pases para buscar los espacios que había cerrado un Firpo replegado. La intención pampera era clara, esperar y robar para tomar mal parado a sus rivales. Así complicó en un par de acciones con la velocidad de Edgar Cruz y Polío.



En tanto, los dirigidos de Coria aguantaban con paciencia. Gerson Mayén y Yan Maciel tocaban en el centro de campo para sumar elementos sobre el marco de Coloca y en una serie de combinaciones, pudieron abrir el marcador.



El Águila se puso en ventaja con un disparo cruzado de Gerber Chávez para impartir justicia hasta ese momento. Los desplazamientos por los costados y la profunidad en los balones de Mayén, permitieron que Rivas ganara las espaldas y mandó un centro atrasado al brasileño que no perdonó.



Los migueleños lucieron cómodos con el balón en su posesión y no dejando opciones a un rival que le podía complicar. Para muestra, en una de esas desatenciones llegó una buena oportunidad para el Firpo luego de un balón al espacio para Luis Canales, quien tuvo un mano a mano con Villalobos al 31’.



El meta emplumado salió bien al achique y evitó el empate en una jugada relámpago. La acción se repitió: balón al fondo, llegada de Canales y achique de Villalobos, aunque en esta ocasión tuvo que llegar la barrida de Aparicio sobre la línea para mandarla a un costado.



A la tercera,el Firpo no falló. Esta vez la jugada fue por la izquierda con un centro por arriba para el control de Canales pero se adelantó Galeas para fusilar al meta aguilucho y poner el 1-1. Con poco, el equipo pampero complicó a los locales.

Sobre el cierre del primer tiempo, el Firpo pudo adelantarse con un tiro libre al borde del área que cobró Tardelis Peña pero que estrelló en la barrera.



En el segundo tiempo, la dinámica se mantuvo pero sobre el final, el Firpo terminó su faena con el cobro de un tiro libre de Daniel Melgar. El remate fue pegado al poste de Villalobos quien aunque se estiró, no pudo contenerlo.

