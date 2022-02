Firpo señala a FESFUT por la falta de la UMO en el Sergio Torres

El presidente de Luis Ángel Firpo, Juan Pablo Herrera, lamentó los incidentes que afloraron la noche del pasado sábado en el sector sur del estadio Sergio Torres de Usulután, donde se suscitó una grotesca batalla campal entre aficionados de Águila y Luis Ángel Firpo previo al inicio del segundo tiempo y donde se agravó ante la falta de elementos de la Unidad del Mantenimiento del Orden de la UMO de la Policía Nacional Civil (PNC).

Herrera explicó a este rotativo vía telefónica que, como equipo, se gestionó a través de la liga la presencia de la UMO y de suficientes agentes de la PNC para resguardar la seguridad dentro y fuera del estadio Sergio Torres, que albergó el clásico de oriente entre Luis Ángel Firpo y el líder Águila por la fecha ocho del torneo Clausura 2022 pero que la respuesta in situ fue otra.

"La verdad es que sin el apoyo de la comisión de seguridad será difícil, ellos no se están reuniendo como comisión para planificar y lo que tuvimos anoche en el estadio fueron solo 10 agentes de la PNC, menos mal que nosotros contratamos a unos 15 personas de una seguridad privada, pero no llegó la UMO, no hay planificación, no hay coordinación en esa comisión", se quejó el dirigente del equipo usuluteco señalando como uno de los responsables de los desórdenes de este sábado en el estadio de Usulután a la comisión colaboradora de la FESFUT.

Herrera aclaró que "antes, como presidente de esa comisión nos reuníamos cada martes, viajaba a cada escenario deportivo para preveer cualquier problema en los estadios, nos acompañaban las subdelegaciones y mire ahora, eso son las consecuencias de no planificar nada, no se reunen", reiteró.

El presidente de Firpo recordó además que los incidentes en Usulután no son los primeros que como equipo sufren ya que señaló lo vivido en Ahuachapán donde también sufrieron agresiones de parte de algunos aficionados del Once Deportivo por la falta de apoyo logístico de la PNC.

"Lo mismo sucedió en Ahuachapán, frente de estadio nos apedrearon el bus, más de mil dólares costó la reparación del parabrisas del bus y nadie respondió a eso, pero mientras se actúe en esa comisión de seguridad con puro documentos solicitando apoyo a la seguridad sin que se planifique de verdad no será nunca garantía que se cumplirá, no hay gestión de nada, la verdad anoche no sé lo que ha pasado, la UMO al final no llegó a Usulután, lo que se miró en el estadio es de evaluarse en la liga para que se frene estos actos", acotó.

PROTESTA

El presidente de Luis Ángel Firpo reconoció que los actos violentos dentro del estadio usuluteco nunca debe suceder, ni allí ni en otro escenario deportivo del país y que no percibe una posible sanción al estadio Sergio Torres ya que como Firpo hicieron lo que les correspondía.

"Creo que no podría haber sanción hacia el estadio porque como equipo hicimos todo lo que estuve en nuestras manos, pero sin la presencia de la PNC es difícil, considero que la FESFUT debe estar en contacto directo con las dependencias gubernamentales, deben acercarse y no alejarse, es delicada esta situación", insistió el dirigente de origen vicentino.

Además, lamentó tanto las agresiones de la barra firpense como la de los aguiluchos en un momento en que se esperaba lo mejor del juego.

"Las acciones de las dos aficiones son repudiables, lo que sucedió es que hay un cipote de la barra de Firpo que distribuye bolsas con papel picado para que se lance en el segundo tiempo, pero creo que él lanzó bolsas a la barra de Águila y allí de generó los desórdenes", afirmó Herrera como el génesis de los desórdenes.

"La PNC siempre ha apoyado a la liga, pero la comisión de seguridad de la FESFUT se equivoca por la falta de coordinación por falta de reuniones, es la consecuencia sl final de los desórdenes en el estadio", señaló el presidente de Firpo quien confirmó que habrá acciones a tomar .

"Como equipo gestionamos la presencia de agentes de la PNC, este lunes se tomará en punto de agenda este caso, vamos a presentar un escrito como equipo hacia la liga para que ella mande después un acuerdo de liga hacia la FESFUT protestando la falta de planificación de seguridad, esperando también lo que informe el árbitro de los hechos", acotó.