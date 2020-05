Firpo tampoco ha pagado a Juan Vélez

Desde junio de 2019, luego de que Firpo descendiera a segunda división, tras perder ante Alianza su último juego de liga en el Clausura 2019, los jugadores colombianos, Alonso Umaña y Juan Vélez, demandaron a los toros en los tribunales de la FESFUT y FIFA. Fue la segunda instancia la que respondió más pronto que tarde a los dos suramericanos.

Desde finales de abril pasado, EL GRÁFICO conoció que FIFA condenó a Firpo a pagarle montos retrasados a los dos cafeteros. Pero hasta la fecha no ha habido respuesta de parte de los dirigentes que buscan el retorno de los toros al circuito de privilegio con la categoría del Audaz. Así lo confirmó Vélez desde tierras cafeteras en charla con este medio.

"Hace 15 días nos llamaron de El Salvador, para ver si podían arreglar con nosotros y lo que hicimos fue transferirlos con nuestra abogada que vive en Suiza. Lo hemos dejado todo en manos de nuestra abogada. Pero hasta la fecha sé que de parte de la directiva de Firpo no se ha comunicado nadie con ella (abogada). En lo personal, a mí a la dirigencia de Firpo me adeuda como $2,800 por dos meses y algunos días de trabajo", aseguró el delantero cafetero.

Vélez lamentó tener que demandar a Firpo en FIFA, pero insistió en que nadie de la directiva que fue encabezada por Modesto Torres le dio alguna respuesta. Luego de que Firpo no lograra la permanencia en la categoría mayor del balompié nacional, en mayo 2019, el cafetero se tuvo que regresar a su país sin haber cobrado un peso del saldo que el equipo taurino aún tiene pendiente con él.

"Fue muy triste esto de tener que demandar a Firpo. Nadie nos daba respuesta. Entonces no quedó otra opción. Nosotros trabajamos con mucho profesionalismo, para poder sacar al equipo adelante y ya en lo deportivo si la cosa no se dio, eso es otra cosa. Hicimos bien todo lo que estuvo a nuestro alcance", dijo Vélez, quien fue inscrito en el equipo de Delfines, de la primera división de República Dominicana, pero no pudo competir en el Clausura 2020, debido al brote de coronavirus a escala mundial.

Por otra parte, el delantero cafetero aclaró que no tiene nada en contra de la dirigencia que aspira llegar a la administración del equipo usuluteco a partir del Apertura 2020, por lo que solo quiere recibir el dinero que se ganó en el trabajo con los toros.

"No tengo en nada en contra de la nueva directiva. Imagino que no habrá problemas con la nueva directiva. Si estos nuevos administradores son serios, como dicen, creo que no habrá ningún problema", dijo el delantero cafetero en plática con este medio desde Medellín.

Luego, cabe aclarar que para que Firpo pueda usar su nombre original debe poner al día sus cuentas con al menos 15 demandantes a escala de FESFUT. Luego debera liquidar al timonel argentino, Carlos de Toro, quien no demandó ante ninguna instancia. También deberá dejar a cero el saldo con los cafeteros Umaña y Vélez, quienes sí demandaron ante FIFA.