Firpo tiene hasta ahora 16 cuentas pendientes por pagar

Firpo, sin volver a la vida federativa hasta el momento, ha hecho ya varios fichajes de extranjeros y nacionales. La lista de cuatro foráneos la habría sellado con los panameños Armando Polo y Nelson "Ruso" Barahona.

Sin embargo, el equipo pampero sigue arrastrado deudas de torneos anteriores, sobre todo del Clausura 2019, que fue el último que disputó en la primera división. Solo con nacionales, el equipo usuluteco tiene 13 cuentas pendientes.

EL GRÁFICO tuvo acceso al listado de los jugadores locales que demandaron a los toros ante FESFUT luego que no cobraron entre dos y tres salarios pendientes del Clausura 2019, bajo la administración de Modesto Torres. Los que aún no cobran en Firpo son: Rafael Burgos, Daniel Luna, Mario González, Óscar Menjívar Will Cardona (preparador de porteros), Éder Renderos, Bryan Martínez, Giovani Zavaleta, Kevin Perlera, Amílcar Bermúdez, Ronald Pérez, José Barahona y el brasileño Andrés Vasconselos.

"Todas estas demandas ya fueron sentenciadas por la FESFUT y al momento de que Firpo les pague, el siguiente paso será que el Tribunal Arbitral de la FESFUT le notifique al comité ejecutivo de la institución rectora del balompié nacional. Firpo no quedó solvente en el último torneo en que estuvo en primera división", dijo el abogado que lleva la causa de los jugadores del equipo pampero, Alexánder Portillo.

Anteriormente, esos jugadores cobraron en FESFUT, para todo el grupo, el monto de la fianza tasada en $20,000, que fue depositada en la FESFUT. "En ese caso, la repartición se hizo proporcional a la deuda que tenía cada jugador, aunque no había mucha diferencias entre salarios. "Quizá fue el 51 por ciento del monto adeudado a los jugadores lo que se pagó con la fianza. Pero también otros casos pendientes. Firpo debe todos los finiquitos del Clausura 2019. Desconozco cuál vendría a ser el monto global de que Firpo adeuda hasta el momento", apuntó Portillo en charla con EL GRÁFICO

Luego, a ese listado de 13 jugadores hay que sumar los casos de los colombianos Alonso Umaña y José Vélez, quienes desde junio del año pasado llevaron el caso hasta una de las cámaras de FIFA. También habrá que incluir el caso del entrenador argentino, Carlos de Toro, quien dijo la semana pasada en charla con EL GRÁFICO que le adeudan dos meses de salario del Clausura 2019. Pero en esa plática dejó en claro que no quiso llevar su caso hasta la FIFA.

En el caso de Vélez y Umaña se auxiliaron con una abogada que reside en Suiza, sede de la FIFA, y fue ella quien llevó remitió todo ante los oficios de la Internacional, quien en octubre del año pasado ordenó a los toros a pagar lo adeudado a los cafeteros. Hace un par de días, Vélez dijo a este medio, desde Colombia, que un emisario del equipo taurino se puso en comunicación con él, pero el suramericano le sugirió que se entendiera con su abogada ante ese caso.

"Antes de llevar el caso ante la FIFA, agotamos todos los recursos de negociación, pero de parte de Firpo nunca huno una intención de pagarnos. Por eso dejamos el caso en manos de nuestra abogada, que trabaja en Suiza (país sede de la FIFA) Nuestra abogada es la que nos informa a nosotros. Si es que ese equipo desea volver a competir debe pagarnos a nosotros", dijo Vélez, desde tierras cafeteras.

Jugadores hablan

Rafael Burgos, quien jugó para Firpo en el Clausura 2019, aseguró que siguen a la espera de que la dirigencia taurina les cancele montos atrasados de ese último torneo en liga de privilegio. "Algunos compañeros demandamos en FESFUT. Pero hubo otros que, por ser extranjeros, se fueron a FIFA, que los ampara por foráneos. FIFA no anda jugando en este tipo de casos. Me imagino que lo que diga FIFA será lo que tenga que hacer el equipo. Debido a que ellos se fueron hasta FIFA no se les dio nada de los $20,000 de la fianza", dijo Burgos a EL GRÁFICO.

Por otra parte, el zaguero central Óscar Menjívar admitió que con el pago de la fianza obtuvo una parte de la deuda global que tiene Firpo con él hasta la fecha. "Aún se me debe una parte y solo estamos a la espera de que haya un tipo de comunicación para poder resolver eso. Se supone que si Firpo vuelve a competir en alguna categoría se nos iba a cancelar esa deuda. Seguimos esperando que sean honrados nuestros honorarios", dijo el defensor a este medio, desde Estados Unidos.