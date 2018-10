Firpo tuvo déficit de más de mil dólares ante Sonsonate

Mientras Luis Ángel Firpo sigue con los problemas de demandas (del técnico Jorge Calles y los futbolistas Nelson Barrios y Gustavo López), también acumula problemas económicos.

Más que tener ingresos, el Firpo sufre pérdidas en lo económico. Esta mañana el presidente del equipo pampero, Modesto Torres, presentó en la Primera División el reporte del juego de anoche ante Sonsonate con saldo rojo.

La asistencia de aficionados fue de 172 y la taquilla de 860 dólares.

Al realizarse los descuentos por gastos de espectáculo, el equipo tuvo un déficit de $1,376.47 dólares.

Entre los gastos resalta que a la cuarteta de árbitros le pagaron $1,27.50, cifra mayor a la que consiguieron en taquilla.

El juego entre Firpo y Sonsonate se realizó en el estadio Sergio Torres Rivera de Usulután, pero no contó con el número de espectadores deseado por la directiva.

Modesto Torres debe finiquitar a más tardar hoy al ex entrenador Jorge Calles para poder inscribir un nuevo entrenador. Si no lo hace no le programarán su partido de mañana ante Metapán y perderá los puntos en la mesa. Calles exige 6 mil dólares para firmar su finiquito.