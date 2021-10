Firpo vence a Alianza y rompe el invicto albo de 11 partidos

Firpo rompió con el invicto de 11 partidos que arrastraba Alianza de no perder y logró derrotarlo por primera vez en el Sergio Torres desde que ascendieron nuevamente a primera división.

Firpó ganó en casa y venció al líder del campeonato logrando una nueva victoria de local en el certamen y manteniéndose en los puestos de clasificación.



Luis Canales y Jomal Williams fueron los encargados de darle la victoria al equipo pampero que remontó el gol inicial de Marvin Monterroza.



Alianza llegó al Sergio Torres como líder del Apertura y con 11 encuentros consecutivos de no conocer la derrota.



Por su parte, el cuadro de casa venía de empatar ante Platense y quedarse anclado en la parte media de la tabla disputando la quinta y sexta posición del certamen.



Para este encuentro, Milton Meléndez sorprendió en la alineación incluyendo a los tres centrales como Mena, Mancía y Romero, solo que el 'catracho' lo hizo en labor de contención. Otra novedad fue la aparición de Rodolfo Zelaya como referente en ataque sin la presencia del goleador Duvier Riascos.



El partido inició intenso con ambos conjuntos tratando de encontrar la portería rival. A los 4 minutos, Alianza tuvo primera aproximación con un tiro libre al borde del área que fue desviado por la zaga pampero. Inmediatamente, el cuadro de casa llegó al área de González por medio de Williams y Da Silva. Tras la pared, Jomal fue derribado en el área pero el juez no sancionó penal.

Los siguientes minutos fueron de dominio intrascendente por parte de los dos equipos.



Sobre minuto 20', el cuadro pampero hilvanó una bonita jugada sobre el sector derecha que terminó con un disparo de Jefferson Polío que se fue cerca del poste derecho de la meta de Mario.

Luego de la pausa de hidratación se vinieron minutos emocionantes en el encuentro. Firpo siguió atacando por la banda derecha con Polío quien ganó línea de fondo y sirvió adentro del área para Wesley da Silva, quien no pudo doblegar a Mario González cuando la afición pampero preparaba el grito de gol.



GOL

Inmediatamente, Alianza aprovechó un contragolpe con Michell Mercado por el sector izquierdo y sirvió a ras de piso para que Marvin Monterroza llegara a definir sin marca alguna y batir a Joel Almeida que se lanzó a su lado izquierdo pero no pudo detener el remate del mediocampista de selección nacional.



El golpe anímico se notó en el equipo usluteco y los albos pudieron aumentar la cuenta dos minutos después luego de que Ezequiel Rivas ganara línea de fondo y mandara un centro que Juan Carlos Portillo no aprovechó cerrando sobre el segundo palo. El extremo izquierdo mandó su remate al lado de la portería de Almeida, quien se había quedado estático ante la aparición de la 'cabrita'.



SEGUNDO TIEMPO

Para la etapa complementaria, Gamarra mandó a la cancha a Luis Canales y Edgar Cruz buscando reaccionar en el partido. En los primero minutos, Wilson Rugama tuvo la oportunidad de emparejar las cosas con un disparo a ras de piso pero Mario González se vistió de héroe al estirarse y mandar el balón al córner.



Firpo empezó a buscar el juego aéreo y cada vez empezaban a ganar los duelos individuales en el área capitalina.



EMPATE

Tanto ímpetu trajo su recompensa y Luis Canales logró anotar sobre minuto 57. Firpo generó una opción con Jomal Williams quien mandó un pase en profundidad a Edgar Cruz y al estar enfrente de González optó por asistir y Canales definió a puerta vacía.



El equipo Gamarra empezó a inclinar el juego a su favor y era claro dominador del mismo. Sobre minuto 67', el cuadro pampero se fue arriba en el marcador luego de que Jomal Williams mandó un disparo potente afuera del área que se alojó en lado derecho de la portería alba y dejó sin posibilidades a Mario.



Para los últimos 15 minutos, Mrléndez mandó toda la artillería con Riascos y Arboleda en busca del empate. Precisamente, el goleador del certamen tuvo su ocasión al tener un mano a mano con Almeida y mandó su remate al lado del poste rival ahogando el grito de gol entre los seguidores albos.