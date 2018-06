Fito Menéndez Jr, arquero de FAS, anunció que venció el cáncer

El guardameta de CD FAS, Adolfo “Fito” Menéndez Jr, confirmó ayer que venció un cáncer en la garganta, enfermedad con la que venía luchando desde octubre de 2017. Fue el partido más importante de su vida y logró salir victorioso.

Fito Menéndez Jr hizo pública la noticia a través de sus redes sociales, colgando una foto en su cuenta de instagram con el último resultado médico el cual resultó negativo, según se observa en la imagen.

¡Gloria a Dios! me declaro sano en el nombre de Dios. Mis exámenes salieron negativos. Ya no hay cáncer, Dios me la hecho todo. Gracias a todos por sus oraciones y sus fuerzas, Dios derrame muchas bendiciones”, confirmó el guardameta santaneco. El guardameta de FAS agradeció, en la misma publicación, a los doctores, familiares y amigos que estuvieron con él en el largo proceso de su recuperación. “Estoy feliz y bendecido. Gracias a los doctores, familiares, amigos, y demás personas que estuvieron conmigo. Por tus llagas fue sanado señor”, concluyó.

Desde mediados de octubre de 2017, el portero del equipo fasista había recibido el diagnóstico de un cáncer en la garganta. Fue tratado médicamente, y luego fue operado en dos ocasiones, en el mes de septiembre y octubre del mismo año.