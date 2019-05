Fito Salume acepta que invierte en Alianza y Águila

El empresario Adolfo "Fito" Salume reconoció su participación con el Águila y Alianza que son los dos equipos finalistas del torneo Clausura 2019.

Salume funge como el actual presidente del Alianza FC y explicó en el Programa Fanáticos del Grupo Megavisión que desde hace un año decidió también invertir en el Águila.

"En mi caso no hay favorito. Ustedes saben que yo apoyo a los dos equipos. Desde hace más de un año se nos presentó la oportunidad de apoyar al Águila que estaba pasando por un periodo de transición. Águila es un equipo de una gran tradición y gran afición y lo hablamos con uno de los que trabajan conmigo, no son los mismos en ambos equipos. Se ha logrado un gran resultado", explicó Salume.

El equipo capitalino y migueleño definirán el título de campeón del Clausura 2019 este domingo en el estadio Cuscatlán en una final que no se tenía desde hace 32 años.



"Me terminé involucrando más en el proyecto con Alianza por mi amistad con Lisandro (Pohl), hemos trabajado bien. También abordamos el proyecto del Águila y no me imagine que tan pronto estaráimos en al cima", enfatizó el empresario en el programa que se transmite por Canal 21.

Sobre la final descartó que haya dado alguna indicación especial sobre quién debe ser el campeón, como muchos cuestionan en las redes sociales. “Soy un gran creyente en el fair play. Mucha gente me pregunta ¿mirá va a haber instrucciones que alguien se va dejar meter gol? El único lineamiento que tiene cada equipo es llegar a la cancha a ganar” .