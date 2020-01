Fito Zelaya: "Llego al Celaya con mucho trabajo e ilusión"

El delantero nacional Rodolfo Zelaya habló desde su residencia en Los Ángeles, California, de manera abierta con Deportes Grupo LPG y confirmó que llegará a Guanajuato este viernes por la mañana para firmar su contrato deportivo con el Celaya FC.

Fito firmará por el tiempo que el equipo cajetero del Ascenso MX estime conveniente, ya que el propio jugador desconoce si firmará por un año o más con el plantel que maneja el mexicano Héctor Altamirano.

¿Cuándo llegas a Guanajuato para ponerte a las órdenes del Celaya FC de la segunda división de México (Ascenso MX)

Contento con la oportunidad que se me presenta, ya quería que este año fuera diferente y que pudiera llegar a un equipo donde tenga más minutos de juego que los que tuve con el LAFC de la MLS, creo que le puedo ayudar mucho al equipo con goles, con entrega y sacrificio, sacrificarme con mis nuevos compañeros como sé que ellos lo harán conmigo y ojalá primero Dios sea un mejor año que el anterior.

¿Cómo se hizo la gestión para llegar de nuevo a la segunda división de México?

Fue algo que nos convenía a las dos partes, me voy agradecido de la ciudad de Los Ángeles y con el LAFC ya que toda la gente allí me trataron bien, los que trabajaron allí, agradecido con todos ellos, la verdad es que estábamos buscando ponernos de acuerdo para salir del equipo de la mejor manera y al final logramos un buen acuerdo para salir bien y poder así negociar con otros equipos y se presentó la oportunidad de negociar con Celaya FC. Sé que por ahora es la mejor opción para mí para tratar de ayudar al equipo y ponerme bien futbolísticamente, tratar de agarrar el ritmo de juego que necesito y esperar que el 2020 sea para mí un buen año.

Supimos que tuviste oportunidad de jugar en el fútbol asiático.

Es verdad, hubo varias posibilidades de irme a otros equipos, analizamos al final con mi representante varias ofertas pero al final nos decidimos por el Celaya FC por su historia, es un buen equipo que estuvo en primera división, sé que me caerá bien su ciudad, su entorno y espero aportar mucho al club para poder retomar el nivel futbolístico nuevamente.

¿Mantendrás el dorsal 22 con el Celaya FC?

Siempre portaré ese número en mi nueva camiseta. La verdad es que me han apartado ese número, está disponible en la nómina del Celaya FC y mantendré ese número.

¿Por cuánto tiempo firmarás tu contrato con el Celaya FC?

Pues por el momento no quiero entrar en detalles sobre ello, sé que el equipo anunciará en su momento esos detalles, son cosas que ellos deben manejar y lo que debo hacer es firmar el contrato, lo tengo claro pero es información que el Celaya FC debe dar a conocer en su momento de manera oficial.

Hace un año mostrabas una enorme ilusión por haber firmado con el LAFC de la MLS, ¿qué hizo falta para que Rodolfo Zelaya lograra ese objetivo que no se alcanzó?

Ya con cabeza fría, pienso que minutos de juego. Siempre desde que llegué me sacrifique, me brinde al máximo en los entrenos y siento que al final me hizo falta minutos de juego ya que el club estaba contento con mi labor en los entrenos pero no tenía la confianza del entrenador y la oportunidad de jugar que nunca tuve de él (Bob Bradley), ya que era imposible mostrarme en la cancha en seis minutos, no podía hacer maravillas con tan poco tiempo en la cancha y eso me pasó factura al final; no tuve oportunidad de ayudarle al equipo y desarrollar mi fútbol. Son circunstancias que pasa un futbolista, la verdad es que no me arrepiento de nada a pesar que al llegar recién a Los Ángeles recibí la oferta del América de Cali para ir a jugar a Colombia pero son circunstancias en la vida del futbolista.

Supimos del esfuerzo físico que hiciste para tratar de mantenerte en tu peso requerido y no lidiar con ese problema de sobrepeso.

La verdad es que nunca tuve que lidiar con mi peso, llegué al LAFC con el mismo peso que tenía en Alianza un torneo antes y anoté 19 goles, entonces no era problema de peso y es posible que me haya afectado un poco, pero considero que el no haber tenido el ritmo necesario para tomar confianza y eso al final me pasó factura el año pasado en Los Ángeles.

Hace 11 años llegaste por primera vez a Guanajuato para jugar con el León FC, ¿tomás este retorno como una revancha futbolística por lo que no lograste en el 2009?

Para nada, no lo tomo como una revancha ni personal ni deportiva. Es una nueva oportunidad que te brinda la vida en el fútbol y trataré de disfrutarlo, entrenar y jugar alegre pero con la responsabilidad que se requiere. Siempre he dicho que el fútbol es para divertirse con su cuota de responsabilidad que brinda un trabajo y espero primero Dios que mis números en Celaya FC sean diferentes a los que tuve en el 2019.

¿Qué tanto afectará estar en el Celaya FC tus futuras convocatorias a la Selecta a partir de marzo cuando regresen las fechas FIFA?

No creo que tenga problema a futuro, estoy en la disposición de cualquier llamado a la selección más adelante, ya hablé de ello con el profesor De los Cobos, obviamente debo tener el aval del equipo que me brindará la confianza que necesito para jugar las próximas eliminatorias, ya que debo llegar al 100 por ciento pese a que antes me sacrifiqué en lo físico; es difícil jugar así, mi intención es llegar al máximo en lo físico para tomar a bien las futuras convocatorias.