Fito Zelaya reaccionó tras despido de Eduardo Lara

Me cuesta creer que despidan a uno de los mejores y más capaces técnicos que han venido últimamente a nuestro país. La falta de fondos para pagarle su salario es el reflejo de la falta de capacidad de dirigir de quienes mal gobiernan nuestro fútbol. Increíble.

A post shared by Rodolfo Zelaya (@zelaya_22) on Jan 22, 2018 at 10:50am PST