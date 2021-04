Fito Zelaya sigue "en veremos" para el juego ante FAS

Rodolfo Zelaya es el goleador del Alianza en este Clausura con siete tantos y en el pasado juego ante el Jocoro hizo doblete. Sin embargo, en ese duelo frente a los fogoneros salió lesionado y es duda para el partido de este miércoles ante el FAS.

De acuerdo con el entrenador del Alianza, Milton Meléndez, el delantero nacional no está al cien por cien y no van arriesgar. Otro que también es duda es Rubén "Polaco" Marroquín mientras que el argentino Jorge Córdoba, quien no jugó ante el Jocoro, vuelve a la convocatoria.

"Jorge Córdoba ya se incorporó, ya se tendrá en cuenta a él. Rubén Marroquín hasta ayer (lunes) tenía incapacidad, vamos a ver cómo se presenta hoy y lo de Fito estamos en veremos. Tiene una lesión en el aductor y esas lesiones son difíciles, te puedes sentir bien pero con un mal movimiento puedes recaer", dijo el timonel albo.

"Este lunes Fito ya estaba mejor pero como digo, son lesiones que en cualquier momento puede complicar. El grupo es corto pero tenemos jugadores que se pueden poner en cualquier posición porque son polivalentes y eso nos ayuda a suplir cualquier ausencia", externó.

Por su parte, el delantero albo espera estar listo pero primero debe estar bien para complicar su lesión. Zelaya destacó que venir en racha goleadora le da motivación.

"Marcar me genera confianza, la verdad que uno ee delantero vive del gol y gracias a Dios llevo tres partidos anotando, eso me da confianza para cuando esté dentro de la cancha pueda hacer las cosas bien", dijo Fito sobre su buen momento.