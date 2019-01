Florentino Pérez pide calma

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aprovechó la presentación de Brahim Díaz para lanzar un mensaje de calma al madridismo, tras quedar a diez puntos del líder en Liga, asegurar que sus jugadores "van a darlo todo" y sus esfuerzos para "seguir construyendo un equipo para emocionar".



El presidente del Real Madrid ensalzó los títulos conseguidos en una etapa histórica para recordar que han ido acompañados de momentos duros en fases de cada temporada.



"La exigencia máxima nos acompaña en la historia para conquistar 13 Copas de Europa. Ayer ofrecíamos el tercer Mundial consecutivo, el cuarto en los cinco últimos años. Los madridistas debemos valorar esta etapa de éxitos, pero somos conscientes de que este tiempo de conquistas y triunfos también viene acompañado de dificultades y momentos deportivos difíciles", manifestó.



Florentino Pérez pidió fe en su equipo en un momento duro, tras iniciar 2019 con un punto de seis en Liga y quedando a diez de distancia del Barcelona.



"Este club, este equipo y estos jugadores van a darlo todo y nosotros vamos a seguir construyendo un Real Madrid preparado para emocionar al madridismo en el presente y el futuro", dijo.

HABLÓ RAMOS

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, dijo que "no es momento para señalar a nadie" tras la derrota de su equipo frente a la Real Sociedad (0-2) y este lunes los jugadores madridistas se reunieron en el vestuario para analizar la situación.

"Cada uno tendrá su opinión. Hoy no es momento para señalar a nadie. En los malos momentos es cuando más unidos hay que estar. Mañana nos reuniremos todos para decirnos tres cosas. Nos diremos lo que nos tengamos que decir y que no salga. El equipo necesita una reacción, pero no hay que tirarse de los pelos porque queda mucha temporada. Hay que seguir teniendo confianza y seguir luchando", declaró.

Los jugadores del Real Madrid analizaron en una reunión en los vestuarios de la ciudad deportiva de Valdebebas la derrota liguera ante la Real Sociedad, que les deja a diez puntos del Barcelona, antes de poner la mente en una reacción inmediata en Copa del Rey y preparar el duelo del miércoles frente al Leganés.



El capitán madridista Sergio Ramos, adelantó tras la dura derrota del Real Madrid ante la Real Sociedad, la necesidad de una reunión dentro del vestuario de la ciudad deportiva, para buscar una reacción inmediata a un mal inicio de 2019, con un punto logrado de los seis disputados en Liga, que complica las opciones de pelear por el título.



Tras el análisis de los errores que están cometiendo, los jugadores del Real Madrid prepararon su próximo partido, la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, que el miércoles disputan en el Santiago Bernabéu frente al Leganés. Los titulares completaron una sesión de recuperación y con mayor intensidad trabajaron los suplentes.



Las ausencias por lesión en el entrenamiento siguen siendo Gareth Bale, Marcos Llorente, Marco Asensio y Mariano Díaz, el único que según informa el club pudo completar una parte de su entrenamiento de recuperación sobre el césped junto al central canterano Javi Sánchez.